ВИДЕО. Скандал на матче Баварии. Тренер пытается успокоить своих фанов

Матч чемпионата Германии «Хоффенхайм» - «Бавария» (0:6) ознаменовался скандалом с участием фанов мюнхенской команды, которые во втором тайме вывесили плакаты с оскорблениями в адрес владельца «Хоффе» Дитмара Хоппа.

В частности, фаны его обзывали ублюдком и другими матерными словами, а также пели неприличные песни.

Хопп - немецкий миллиардер, который содержит «Хоффенхайм» и помог, по сути, сельскому клубу быстро выйти в Бундеслигу и уже достичь уровня Лиги чемпионов. При этом Хопп пошел против негласного правила Бундеслиги, которое гласит, что главный инвестор не может владеть более чем 49% акций клуба, заполучив почти полный контроль над «Хоффе».

Хопп же считает, что так ему будет легче продолжать инвестировать в клуб. За это болельщики многих команд невзлюбили миллиардера.

Матч «Хоффенхайм» - «Бавария» прерывался дважды, а тренер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик был разъярен выходкой своих болельщиков и пытался их успокоить.

Руководство клуба принесло Хоппу извинения.

В компенсированное время, при счете 0:6, игроки в качестве поддержки Хоппа просто перепасовывались между собой.

Bayern Munich fans call Dietmar Hopp a “son of a bitch.”



Hansi Flick goes over immediately to tell the fans to remove the sign 👏 ❤️pic.twitter.com/N6lWxD9BWV