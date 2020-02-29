ВИДЕО. Скандал на матче Баварии. Тренер пытается успокоить своих фанов

Неприятная ситуация для мюнхенского клуба

  • 29.02.2020 18:56
  • 4301 просмотр
  • 4 комментария
ВИДЕО. Скандал на матче Баварии. Тренер пытается успокоить своих фанов
© kicker.de

Матч чемпионата Германии «Хоффенхайм» - «Бавария» (0:6) ознаменовался скандалом с участием фанов мюнхенской команды, которые во втором тайме вывесили плакаты с оскорблениями в адрес владельца «Хоффе» Дитмара Хоппа.

В частности, фаны его обзывали ублюдком и другими матерными словами, а также пели неприличные песни.

Хопп - немецкий миллиардер, который содержит «Хоффенхайм» и помог, по сути, сельскому клубу быстро выйти в Бундеслигу и уже достичь уровня Лиги чемпионов. При этом Хопп пошел против негласного правила Бундеслиги, которое гласит, что главный инвестор не может владеть более чем 49% акций клуба, заполучив почти полный контроль над «Хоффе».

Хопп же считает, что так ему будет легче продолжать инвестировать в клуб. За это болельщики многих команд невзлюбили миллиардера.

Матч «Хоффенхайм» - «Бавария» прерывался дважды, а тренер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик был разъярен выходкой своих болельщиков и пытался их успокоить.

Руководство клуба принесло Хоппу извинения.

В компенсированное время, при счете 0:6, игроки в качестве поддержки Хоппа просто перепасовывались между собой.

 

 

 

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    Pavel_Sorok
      Pavel_Sorok, 29.02.2020 20:18
    0
    Не силен в немецких законах, но а статье написано "негласное правило".
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 29.02.2020 19:19
    +1
    Comrade Me, 29.02.2020 19:13
    Странная причина нападок. В нашей стране большинство клубов принадлежит единоличному собственнику.
    Да и владелец Хоффенхайма свои бабки заработал честным путем, в отличие от таковых в сами знаете какой стране...
    В то и дело, что так как у нас это не правильно!
    А у них работает прозрачная система инвестирования и содержания клубов. И есть чёткие правила, которые одинаковы для всех!
    А Хопп решил всех наеб..ть!
    И это в Германии не понравилось никому, потому что люди живут там по законам!
    так что не надо сравнивать, как у нас и как у них! Вот поэтому наши чемпионаты так сильно отличаются в классе!
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 29.02.2020 19:16
    +1
    И за какой хер, этому обманщику и денежному мешку вынесли извинения???
    Полностью поддерживаю фанов Баварии!
    Ссылка
    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 29.02.2020 19:13
    +1
    Странная причина нападок. В нашей стране большинство клубов принадлежит единоличному собственнику.
    Да и владелец Хоффенхайма свои бабки заработал честным путем, в отличие от таковых в сами знаете какой стране...
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 29.02.2020 19:19
    +1
    Comrade Me, 29.02.2020 19:13
    Странная причина нападок. В нашей стране большинство клубов принадлежит единоличному собственнику.
    Да и владелец Хоффенхайма свои бабки заработал честным путем, в отличие от таковых в сами знаете какой стране...
    В то и дело, что так как у нас это не правильно!
    А у них работает прозрачная система инвестирования и содержания клубов. И есть чёткие правила, которые одинаковы для всех!
    А Хопп решил всех наеб..ть!
    И это в Германии не понравилось никому, потому что люди живут там по законам!
    так что не надо сравнивать, как у нас и как у них! Вот поэтому наши чемпионаты так сильно отличаются в классе!
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 29.02.2020 19:16
    +1
    И за какой хер, этому обманщику и денежному мешку вынесли извинения???
    Полностью поддерживаю фанов Баварии!
    Ссылка
    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 29.02.2020 19:13
    +1
    Странная причина нападок. В нашей стране большинство клубов принадлежит единоличному собственнику.
    Да и владелец Хоффенхайма свои бабки заработал честным путем, в отличие от таковых в сами знаете какой стране...
    Ссылка
    Pavel_Sorok
      Pavel_Sorok, 29.02.2020 20:18
    0
    Не силен в немецких законах, но а статье написано "негласное правило".
    Ссылка
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