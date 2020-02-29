ВИДЕО. Скандал на матче Баварии. Тренер пытается успокоить своих фанов

Матч чемпионата Германии «Хоффенхайм» - «Бавария» (0:6) ознаменовался скандалом с участием фанов мюнхенской команды, которые во втором тайме вывесили плакаты с оскорблениями в адрес владельца «Хоффе» Дитмара Хоппа.
В частности, фаны его обзывали ублюдком и другими матерными словами, а также пели неприличные песни.
Хопп - немецкий миллиардер, который содержит «Хоффенхайм» и помог, по сути, сельскому клубу быстро выйти в Бундеслигу и уже достичь уровня Лиги чемпионов. При этом Хопп пошел против негласного правила Бундеслиги, которое гласит, что главный инвестор не может владеть более чем 49% акций клуба, заполучив почти полный контроль над «Хоффе».
Хопп же считает, что так ему будет легче продолжать инвестировать в клуб. За это болельщики многих команд невзлюбили миллиардера.
Матч «Хоффенхайм» - «Бавария» прерывался дважды, а тренер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик был разъярен выходкой своих болельщиков и пытался их успокоить.
Руководство клуба принесло Хоппу извинения.
В компенсированное время, при счете 0:6, игроки в качестве поддержки Хоппа просто перепасовывались между собой.
Bayern Munich fans call Dietmar Hopp a “son of a bitch.”— Bayern mania (@Bayern_mania) February 29, 2020
Hansi Flick goes over immediately to tell the fans to remove the sign 👏 ❤️pic.twitter.com/N6lWxD9BWV
Источник — Sport.ua
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Да и владелец Хоффенхайма свои бабки заработал честным путем, в отличие от таковых в сами знаете какой стране...
А у них работает прозрачная система инвестирования и содержания клубов. И есть чёткие правила, которые одинаковы для всех!
А Хопп решил всех наеб..ть!
И это в Германии не понравилось никому, потому что люди живут там по законам!
так что не надо сравнивать, как у нас и как у них! Вот поэтому наши чемпионаты так сильно отличаются в классе!
Полностью поддерживаю фанов Баварии!
Да и владелец Хоффенхайма свои бабки заработал честным путем, в отличие от таковых в сами знаете какой стране...
Да и владелец Хоффенхайма свои бабки заработал честным путем, в отличие от таковых в сами знаете какой стране...
А у них работает прозрачная система инвестирования и содержания клубов. И есть чёткие правила, которые одинаковы для всех!
А Хопп решил всех наеб..ть!
И это в Германии не понравилось никому, потому что люди живут там по законам!
так что не надо сравнивать, как у нас и как у них! Вот поэтому наши чемпионаты так сильно отличаются в классе!
Полностью поддерживаю фанов Баварии!
Да и владелец Хоффенхайма свои бабки заработал честным путем, в отличие от таковых в сами знаете какой стране...
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