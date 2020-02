ВИДЕО. Выстрелил пушкой с лета! Гол сезона забит в Ирландии

Красивейший гол забит в чемпионате Ирландии по футболу между командами «Шэмрок» и «Дандолк» (3:2).

Игрок «Дандолка» Джордан Флорес отличился мощнейшим ударом с разворота после подачи углового.

Shamrock Rovers 1-1 Dundalk - Wow! Jordan Flores scores a goal of the season contender to level things at Tallaght. You'll be watching this goal for years to come. #rtesoccer #dundalk #greatestleagueintheworld pic.twitter.com/WHSzbWb1I7