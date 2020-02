ВИДЕО. Скульптор сделал статую Роналду из шоколада

Португальский мастер-кондитер Хорхе Кардозу сделал скульптуру нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в полный рост.

На работу ушло более 200 часов. Статуя была представлена во время карнавала в городе Овар. После завершения карнавала ее перевезут в музей Криштиану Роналду на острове Мадейра.

Chocolate Ronaldo: A Portuguese chocolatier has made a life-size chocolate statue of @juventusfc player @Cristiano Ronaldo



More Ronaldo news: https://t.co/kXq3p8HoPo pic.twitter.com/HwhgWbOpR7

— AP Sports (@AP_Sports) February 25, 2020