ВИДЕО. Скульптор сделал статую Роналду из шоколада

Фигуру передадут в музей

  • 26.02.2020 14:02
  • 430 просмотров
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ВИДЕО. Скульптор сделал статую Роналду из шоколада
© twitter

Португальский мастер-кондитер Хорхе Кардозу сделал скульптуру нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в полный рост.

На работу ушло более 200 часов. Статуя была представлена во время карнавала в городе Овар. После завершения карнавала ее перевезут в музей Криштиану Роналду на острове Мадейра.

Chocolate Ronaldo: A Portuguese chocolatier has made a life-size chocolate statue of @juventusfc player @Cristiano Ronaldo

More Ronaldo news: https://t.co/kXq3p8HoPo pic.twitter.com/HwhgWbOpR7

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Источник — Sport.ua

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