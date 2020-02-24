Геннадий ПАСИЧ: «Не доволен ничьей с Днепром-1»

Вчера Геннадий Пасич дебютировал за «Карпаты» в матче 19-го тура УПЛ против «Днепра-1» (ничья 1:1).

Хавбек поделился впечатлениями от дебютного матча за новый клуб:

«Счастлив, что мне удалось дебютировать в зелено-белой футболке, это большая честь для меня, ведь «Карпаты» — легендарный клуб со своей историей и традициями. Физически чувствую себя хорошо, на 100% готов демонстрировать хорошую игру в каждой последующей встрече. Если же говорить о результате вчерашнего ничейного поединка против «Днепра-1», им я не доволен, ведь мы выходили на футбольное поле с одной задачей — победить.

С партнерами по команде у меня прекрасное взаимопонимание, ведь у нас невероятно дружный коллектив. С тем же Владиславом Дубинчаком чувствуем друг друга с полуслова, играть с ним на одном фланге очень комфортно. Взятие ворот? Отдал передачу на Дмитрия Клеца, сделал забегание по флангу и получил пас в ответ от нашего капитана. Хорошо, что мне удалось точно прострелить на Матара, который уже и переправил мяч в сетку ворот соперника.

На все матчи будем настраиваться только на победу. Полностью осознаю ситуацию в турнирной таблице. Итак, каждый следующий поединок для нас — финал, будем делать все для того, чтобы достичь положительного результата».