ВИДЕО. Невероятный автогол. Вратарь Уругвая закатил мяч в свои ворота

Курьезный гол был зафиксирован в матче отборочного турнира Олимпиады-2020, в котором молодежная сборная Уругвая сыграла вничью со сверстниками из Бразилии (1:1).
На 40-й минуте матча вратарь уругвайцев Игнасио Де Арруабаррена пропустил курьезный гол. Мяч после удара прилетел ему в ноги, однако вратарь не смог его зафиксировать и рукой закатил мяч в свои ворота.
Смотрите видео курьезного эпизода.
Ouch - Uruguay u23 goalkeeper De Arruabarrena had his struggles last night. pic.twitter.com/4Bf3ukBXbE— Rupert Fryer (@Rupert_Fryer) February 7, 2020
Источник — Twitter
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