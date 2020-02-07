ВИДЕО. Невероятный автогол. Вратарь Уругвая закатил мяч в свои ворота

Игнасио Де Арруабаррена допустил грубейшую оплошность

  • 07.02.2020 23:18
  • 1865 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Невероятный автогол. Вратарь Уругвая закатил мяч в свои ворота
© Twitter

Курьезный гол был зафиксирован в матче отборочного турнира Олимпиады-2020, в котором молодежная сборная Уругвая сыграла вничью со сверстниками из Бразилии (1:1).

На 40-й минуте матча вратарь уругвайцев Игнасио Де Арруабаррена пропустил курьезный гол. Мяч после удара прилетел ему в ноги, однако вратарь не смог его зафиксировать и рукой закатил мяч в свои ворота.

Смотрите видео курьезного эпизода.

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Источник — Twitter

(3 голоса)

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Комментарии
    n.tkach
    online
      n.tkach, 07.02.2020 23:46
    0
    Пятница, походу бухают писаки Sport Ua .Писать об этом 07.02.2020 в 12.46 и 07.02.2020 в 23:18
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 07.02.2020 23:39
    0
    бывает-важно что потом собрался и не пропустил ничего от бразильцев
    Ссылка
    n.tkach
    online
      n.tkach, 07.02.2020 23:46
    0
    Пятница, походу бухают писаки Sport Ua .Писать об этом 07.02.2020 в 12.46 и 07.02.2020 в 23:18
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 07.02.2020 23:39
    0
    бывает-важно что потом собрался и не пропустил ничего от бразильцев
    Ссылка
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