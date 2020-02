ВИДЕО. Невероятный автогол. Вратарь Уругвая закатил мяч в свои ворота

Курьезный гол был зафиксирован в матче отборочного турнира Олимпиады-2020, в котором молодежная сборная Уругвая сыграла вничью со сверстниками из Бразилии (1:1).

На 40-й минуте матча вратарь уругвайцев Игнасио Де Арруабаррена пропустил курьезный гол. Мяч после удара прилетел ему в ноги, однако вратарь не смог его зафиксировать и рукой закатил мяч в свои ворота.

Смотрите видео курьезного эпизода.

Ouch - Uruguay u23 goalkeeper De Arruabarrena had his struggles last night. pic.twitter.com/4Bf3ukBXbE