ШЕВЧЕНКО: «Мы очень зависимы от игроков, от их формы, состояния здоровья»

Главный тренер сборной Украины подвел итоги выступления своей команды в квалификации Евро-2020

  • 31.01.2020 13:22
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ШЕВЧЕНКО: «Мы очень зависимы от игроков, от их формы, состояния здоровья»
© УАФ. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями от выступления в своей команды в квалификации чемпионата Европы-2020.

Напомним, национальная сборная Украины впервые в истории не потерпела ни одного поражения в течение календарного года и заняла первое место в отборочной группе Евро, команду ждет ответственный 2020-й год.

— 2019 год стал одним из самых успешных в истории сборной Украины. Для вас лично его тоже можно добавить в список самых ярких?
— Да, безусловно, это был особенный год для меня. Я очень доволен той работой, которую мы провели. И не только в этом сезоне. Текущие результаты — плоды трехлетнего труда нашего тренерского штаба. Впереди еще много работы, но приятно, что наши достижения, первая победа в отборе на Евро и первый год без поражений, уже стали рекордными.

— Старт в квалификации Евро-2020 против действующих чемпионов континента на их поле обуславливал не только эффективную тактическую подготовку к матчу, но и умелую психологическую работу. Судя по результату, она была выполнена на отлично?
— Для нас отборочный турнир начинался трудно. Мы получили матч против главного конкурента — Португалии, причем в гостях, в самом начале второй части сезона, в марте, когда наши клубы только отходили от трехмесячного зимнего перерыва.

Мы провели тактически грамотный поединок, но я согласен, что во многом решающим стал высочайший общий настрой футболистов. Ничья в Лиссабоне стала для нас большим бонусом и вселила уверенность для дальнейшей борьбы в группе.

— Можно ли, оглядываясь на события в матче, назвать победу в Люксембурге стержневой в плане дальнейшей борьбы в группе?
— Этот поединок был только вторым в нашем календарном цикле, нам повезло в конце игры, однако даже после этого впереди было еще шесть встреч, и назвать переломной ту победу можно, только если называть переломным каждый наш успех. Тогда, в марте, мы взяли четыре очка в первых двух матчах, и это нас полностью устраивало.

— Качество действий ваших подопечных во Львове в поединке с Сербией уже тот эталон, к которому вы стремитесь в своей работе?
— Мы провели очень удачный поединок, я читал, его теперь называют даже лучшим по уровню игры команды в истории. Идеальные матчи всегда впереди, но этот — действительно один из лучших за то время, что я тренирую сборную.  

Впрочем, я бы обратил внимание на то, что было перед матчем. Мы провели правильную подготовку, это были двухнедельные сборы. Игра была важнейшей и с точки зрения результата, и с точки зрения качества футбола.

В итоге, мы остались довольны всем. Хочу отметить классную атмосферу на стадионе, благодаря которой ребята были заряжены на хороший результат.



— Спарринги с Нигерией и Эстонией доказали, что есть еще работа в плане подготовки полноценного резерва. Согласны?

— Эти поединки мы использовали для того, чтобы дать возможность сыграть тем, кто не получал достаточно игровой практики в предыдущих встречах. Важно было, чтобы резервисты почувствовали себя в нашей системе игры, поняли взаимодействия, свои позиции на поле.

— Победа над Португалией стала кульминацией отбора. Сейчас, когда эмоции улеглись, назовите три главных составляющих успеха.
— Первое — это то, что к моменту игры в Киеве у нас все были в обойме, все здоровы, и мы имели возможность выбора состава. Второе — это то, что футболисты подошли к поединку в идеальной форме, никто не расслабился после победы над Литвой, было одно желание — сыграть и победить. И третье — это эмоциональная составляющая, мы принимали португальцев у себя дома на самом большом стадионе страны, принимали их в качестве лидеров, чувствуя поддержку всех болельщиков со всей Украины.

— Голы, забитые на последних минутах в матчах с Люксембургом, Эстонией, Сербией свидетельствуют о характере команды Шевченко. И это было заметно еще в прошлом году — в играх Лиги наций с чехами и словаками…
— Голы на последних минутах говорят о том, что команда не изменяет структуру своей игры, она действует на протяжении всего матча согласно плану. И когда есть ощущение того, что все делается правильно, тогда никто не теряет хладнокровия, просто доигрывает до конца. Отсюда и голы на последних минутах или секундах. Мы просто стремимся победить.

— В мартовских матчах с Францией и Польшей уже непосредственно будете наигрывать основу под Евро или еще позволите себе некоторые эксперименты с проверкой резерва?
— Мы очень зависимы от игроков, от их формы и состояния здоровья. Нужно дождаться конца марта, это сложное для Украины время, посмотреть, не будет ли травм, в какой форме будут наши сборники, и тогда определиться с тем, из кого мы будем выбирать состав.

— Планирует ли ваш тренерский штаб смотреть вживую спарринги с участием будущих соперников по Евро — Нидерландов и Австрии, а также матчи плей-офф Лиги наций, где определится третий оппонент Украины?
— У нас достаточно тренеров для того, чтобы разделиться и посетить все интересующие нас поединки, с этим проблем не будет.

Фото: УАФ

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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