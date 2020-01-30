Андрей ШЕВЧЕНКО: «У Яремчука достаточно времени для подготовки к Евро-2020»

Основной форвард сборной Украины сейчас травмирован

  • 30.01.2020 22:13
  • 1505 просмотров
  • 1 комментарий
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У Яремчука достаточно времени для подготовки к Евро-2020»
© ffu.ua

Форвард «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук получил повреждение и выбыл на 2-3 месяца, однако тренер сборной Украины Андрей Шевченко уверен, что игрок успеет вернуть кондиции до Евро-2020.

«Роман сейчас проходит реабилитацию, я разговаривал с ним буквально неделю назад, когда ему сделали операцию. Я думаю, у него есть достаточно времени, чтобы начать играть и подготовиться к Евро-2020».

«Для него сейчас, прежде всего, важно подготовиться и не спешить с выходом на поле, и выходить здоровым», - сказал Шевченко.

В 2019 году Яремчук стал основным форвардом сборной Украины, забив 4 гола в 7 матчах.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — XSport

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    AЛВ
      AЛВ, 30.01.2020 22:44
    +1
    Р.Яремчуку - удачі разом зі збірною України на Євро-2020.!!!
    Ссылка
    AЛВ
      AЛВ, 30.01.2020 22:44
    +1
    Р.Яремчуку - удачі разом зі збірною України на Євро-2020.!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности