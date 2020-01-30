Андрей ШЕВЧЕНКО: «У Яремчука достаточно времени для подготовки к Евро-2020»

Форвард «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук получил повреждение и выбыл на 2-3 месяца, однако тренер сборной Украины Андрей Шевченко уверен, что игрок успеет вернуть кондиции до Евро-2020.

«Роман сейчас проходит реабилитацию, я разговаривал с ним буквально неделю назад, когда ему сделали операцию. Я думаю, у него есть достаточно времени, чтобы начать играть и подготовиться к Евро-2020».

«Для него сейчас, прежде всего, важно подготовиться и не спешить с выходом на поле, и выходить здоровым», - сказал Шевченко.

В 2019 году Яремчук стал основным форвардом сборной Украины, забив 4 гола в 7 матчах.