Андрей ШЕВЧЕНКО: «У Яремчука достаточно времени для подготовки к Евро-2020»

Форвард «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук получил повреждение и выбыл на 2-3 месяца, однако тренер сборной Украины Андрей Шевченко уверен, что игрок успеет вернуть кондиции до Евро-2020.
«Роман сейчас проходит реабилитацию, я разговаривал с ним буквально неделю назад, когда ему сделали операцию. Я думаю, у него есть достаточно времени, чтобы начать играть и подготовиться к Евро-2020».
«Для него сейчас, прежде всего, важно подготовиться и не спешить с выходом на поле, и выходить здоровым», - сказал Шевченко.
В 2019 году Яремчук стал основным форвардом сборной Украины, забив 4 гола в 7 матчах.
Источник — XSport
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