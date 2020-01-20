Тренер Гента: «Яремчук пропустит несколько месяцев. Нужно искать решение»

Тренер «Гента» Йосс Торуп подтвердил, что из-за операции на травмированной ноге украинский форвард Роман Яремчук пропустит ориентировочно 2-3 месяца.
«Роман Яремчук будет находиться вне игры несколько месяцев. После операции на травмированном ахилле футболисту не стоит спешить».
«Нам необходимо найти решение, как действовать без Романа», - сказал Торуп.
Ведущий форвард сборной Украины в нынешнем сезоне забил 17 голов.
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Источник — ФК Гент
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