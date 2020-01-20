Тренер Гента: «Яремчук пропустит несколько месяцев. Нужно искать решение»

Украинский форвард в ближайшее время команде не поможет

  • 20.01.2020 15:35
  • 1876 просмотров
  • 1 комментарий
Тренер Гента: «Яремчук пропустит несколько месяцев. Нужно искать решение»
© kaagent.be

Тренер «Гента» Йосс Торуп подтвердил, что из-за операции на травмированной ноге украинский форвард Роман Яремчук пропустит ориентировочно 2-3 месяца.

«Роман Яремчук будет находиться вне игры несколько месяцев. После операции на травмированном ахилле футболисту не стоит спешить».

«Нам необходимо найти решение, как действовать без Романа», - сказал Торуп.

Ведущий форвард сборной Украины в нынешнем сезоне забил 17 голов.

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Источник — ФК Гент

(4 голоса)

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Комментарии
    Андрій Літепло
      Андрій Літепло, 20.01.2020 15:59
    +1
    Чого ж наші так часто травмуються особливо на піку
    Ссылка
    Андрій Літепло
      Андрій Літепло, 20.01.2020 15:59
    +1
    Чого ж наші так часто травмуються особливо на піку
    Ссылка
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