Яремчук пропустит 2-3 месяца из-за травмы

Украинскому форварду «Гента» сделают операцию

  • 19.01.2020 12:45
  • 911 просмотров
  • 4 комментария
Яремчук пропустит 2-3 месяца из-за травмы
© ФК Гент. Роман Яремчук
Украинский легионер «Гента» Роман Яремчук пропустит около 2-3 месяцев из-за травмы.
 
Сообщается, что сегодня 24-летнему украинскому форварду сделают операцию на ахилловом сухожилии.
 
Отметим, что в текущем сезоне Яремчук провел в составе «Гента» 30 матчей, забил 17 голов и отдал 4 ассиста.
 
Ранее была информация о том, что Роман пропустит всего один матч.
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Источник — Het Laatste Nieuws

(2 голоса)

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Комментарии
    gomenyuk2830
    online
      gomenyuk2830, 19.01.2020 13:00
    +1
    Ахіллес це погано, ахіллес це серйозно....
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 19.01.2020 12:58
    +1
    Травмы часть футбола,но у нас в сборной не такой выбор топов чтобы разбрасываться ими.
    Мечтаем тут о евро,а если травмы у малины и Зины то мы посредственный коллектив будем
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 19.01.2020 12:50
    +2
    Плохая новость для нашей сборной,тем не менее желаем скорейшего выздоровления
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 19.01.2020 12:47
    +5
    От тобі і маєш. Не факт, що до євро нормально відновиться.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 19.01.2020 12:47
    +5
    От тобі і маєш. Не факт, що до євро нормально відновиться.
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 19.01.2020 12:50
    +2
    Плохая новость для нашей сборной,тем не менее желаем скорейшего выздоровления
    Ссылка
    gomenyuk2830
    online
      gomenyuk2830, 19.01.2020 13:00
    +1
    Ахіллес це погано, ахіллес це серйозно....
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 19.01.2020 12:58
    +1
    Травмы часть футбола,но у нас в сборной не такой выбор топов чтобы разбрасываться ими.
    Мечтаем тут о евро,а если травмы у малины и Зины то мы посредственный коллектив будем
    Ссылка
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