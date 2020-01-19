Яремчук пропустит 2-3 месяца из-за травмы

Украинский легионер «Гента» Роман Яремчук пропустит около 2-3 месяцев из-за травмы.
Сообщается, что сегодня 24-летнему украинскому форварду сделают операцию на ахилловом сухожилии.
Отметим, что в текущем сезоне Яремчук провел в составе «Гента» 30 матчей, забил 17 голов и отдал 4 ассиста.
Ранее была информация о том, что Роман пропустит всего один матч.
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Источник — Het Laatste Nieuws
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Мечтаем тут о евро,а если травмы у малины и Зины то мы посредственный коллектив будем
Мечтаем тут о евро,а если травмы у малины и Зины то мы посредственный коллектив будем
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