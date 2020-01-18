Яремчук пропустит ближайший матч Гента из-за травмы

Форвард «Гента» получил повреждение

  • 18.01.2020 15:45
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Яремчук пропустит ближайший матч Гента из-за травмы
© ФК Гент. Роман Яремчук

Форвард «Гента» Роман Яремчук пропустит ближайший матч чемпионата Бельгии против «Мускрона», который состоится сегодня, 18 января (начало – 21:45 по Киеву):

Об этом сообщил главный тренер «Гента» Йесс Торуп:

«Он еще не тренируется на футбольном поле, но усердно работает над своим возвращением. Мы сознательно дали ему немного отдохнуть после зимнего перерыва, потому что он испытывает проблемы с ахилловым сухожилием. В 2019 году он провел 40 матчей, это очень большая нагрузка.

Мы внимательно следим за ним, и анализы успокаивают нас. В ближайшие дни мы посмотрим, сможет ли он возобновить тренировки. Он хочет максимально помочь команде, но он также должен думать о себе. Не нужно переусердствовать сейчас, потому что он нам понадобится в плей-офф чемпионата Бельгии, и, конечно, он хочет поехать на чемпионат Европы-2020 со сборной Украины».

Ранее сообщалось о том, что «Гент» повесил ценник на Яремчука.

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Источник — ФК Гент

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