Гент повесил ценник на Яремчука

«Гент» не намерен продавать Романа Яремчука во время зимнего трансферного окна, однако готов отпустить украинского форварда летом 2020 года.
Потенциальному покупателю придется выложить за Яремчука 15 млн евро – именно в такую сумму оценил «Гент» своего игрока.
По версии Transfermarkt, стоимость Яремчука составляет 12 млн евро.
В нынешнем сезоне Яремчук забил уже 12 голов за «Гент» во всех турнирах.
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Источник — Voetbal Belgie
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