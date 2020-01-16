Гент повесил ценник на Яремчука

Бельгийский клуб готов летом продать украинца за 15 млн евро

  • 16.01.2020 17:59
  • 6646 просмотров
  • 9 комментариев
Гент повесил ценник на Яремчука
© ФК Гент. Роман Яремчук

«Гент» не намерен продавать Романа Яремчука во время зимнего трансферного окна, однако готов отпустить украинского форварда летом 2020 года.

Потенциальному покупателю придется выложить за Яремчука 15 млн евро – именно в такую сумму оценил «Гент» своего игрока.

По версии Transfermarkt, стоимость Яремчука составляет 12 млн евро.

В нынешнем сезоне Яремчук забил уже 12 голов за «Гент» во всех турнирах.

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Источник — Voetbal Belgie

(16 голосов)

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Комментарии
    Andrii_MKh
    online
      Andrii_MKh, 16.01.2020 19:25
    0
    Как акции - пока в цене на пике нужно продавать
    Ссылка
    LeXXX костюк
      LeXXX костюк, 16.01.2020 19:13
    0
    Philip J. Fry, 16.01.2020 18:01
    думаю вполне адекватно, в случае хорошего выступления на Евро.
    В случае хорошего выступления, цену поднимут однозначно.
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 16.01.2020 18:37
    +3
    VAD, 16.01.2020 18:35
    Какой смысл вообще ценник до евро вешать
    вдруг 18 кто даст и генк сразу дрогнет
    Ссылка
    VAD
    VAD, 16.01.2020 18:35
    0
    Какой смысл вообще ценник до евро вешать
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 16.01.2020 18:33
    +1
    Яремчук не подошёл Динамо,потому что километраж не набегал,а ценник вполне адекватный
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    OKs100
    online
      OKs100, 16.01.2020 18:15
    +10
    Неплохой ценник, как для футболиста, который не подошел высоким стандартам Динамо.
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 16.01.2020 18:08
    0
    Alehandro, 16.01.2020 18:07
    "Деньги нам не нужны... Никого продавать не будем...". Ну, вот, я ж говорил, что просто цену набивают) Но я б не спешил Роме уже сейчас искать счастья в условном середняке Англии, Италии... Как показывает пример Малиновского: можно быть богом в Бельгии и столкнуться с трудностями адаптации в более сильном чемпе... А Рома ещё даже не бог в Бельгии)) Да, хорошие полсезона были. До лета надо б закрепить успех. а после ЧЕ може и ценник вырастет и предложение получше подоспеет... Не факт конечно, но вероятность есть
    Шось протупил, там и так про лето написали))
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    Alehandro
    online
      Alehandro, 16.01.2020 18:07
    +2
    "Деньги нам не нужны... Никого продавать не будем...". Ну, вот, я ж говорил, что просто цену набивают) Но я б не спешил Роме уже сейчас искать счастья в условном середняке Англии, Италии... Как показывает пример Малиновского: можно быть богом в Бельгии и столкнуться с трудностями адаптации в более сильном чемпе... А Рома ещё даже не бог в Бельгии)) Да, хорошие полсезона были. До лета надо б закрепить успех. а после ЧЕ може и ценник вырастет и предложение получше подоспеет... Не факт конечно, но вероятность есть
    Ссылка
    Philip J. Fry
    online
    Philip J. Fry, 16.01.2020 18:01
    +7
    думаю вполне адекватно, в случае хорошего выступления на Евро.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 16.01.2020 18:15
    +10
    Неплохой ценник, как для футболиста, который не подошел высоким стандартам Динамо.
    Ссылка
    Philip J. Fry
    online
    Philip J. Fry, 16.01.2020 18:01
    +7
    думаю вполне адекватно, в случае хорошего выступления на Евро.
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 16.01.2020 18:37
    +3
    VAD, 16.01.2020 18:35
    Какой смысл вообще ценник до евро вешать
    вдруг 18 кто даст и генк сразу дрогнет
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 16.01.2020 18:07
    +2
    "Деньги нам не нужны... Никого продавать не будем...". Ну, вот, я ж говорил, что просто цену набивают) Но я б не спешил Роме уже сейчас искать счастья в условном середняке Англии, Италии... Как показывает пример Малиновского: можно быть богом в Бельгии и столкнуться с трудностями адаптации в более сильном чемпе... А Рома ещё даже не бог в Бельгии)) Да, хорошие полсезона были. До лета надо б закрепить успех. а после ЧЕ може и ценник вырастет и предложение получше подоспеет... Не факт конечно, но вероятность есть
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 16.01.2020 18:33
    +1
    Яремчук не подошёл Динамо,потому что километраж не набегал,а ценник вполне адекватный
    Ссылка
    Andrii_MKh
    online
      Andrii_MKh, 16.01.2020 19:25
    0
    Как акции - пока в цене на пике нужно продавать
    Ссылка
    LeXXX костюк
      LeXXX костюк, 16.01.2020 19:13
    0
    Philip J. Fry, 16.01.2020 18:01
    думаю вполне адекватно, в случае хорошего выступления на Евро.
    В случае хорошего выступления, цену поднимут однозначно.
    Ссылка
    VAD
    VAD, 16.01.2020 18:35
    0
    Какой смысл вообще ценник до евро вешать
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 16.01.2020 18:08
    0
    Alehandro, 16.01.2020 18:07
    "Деньги нам не нужны... Никого продавать не будем...". Ну, вот, я ж говорил, что просто цену набивают) Но я б не спешил Роме уже сейчас искать счастья в условном середняке Англии, Италии... Как показывает пример Малиновского: можно быть богом в Бельгии и столкнуться с трудностями адаптации в более сильном чемпе... А Рома ещё даже не бог в Бельгии)) Да, хорошие полсезона были. До лета надо б закрепить успех. а после ЧЕ може и ценник вырастет и предложение получше подоспеет... Не факт конечно, но вероятность есть
    Шось протупил, там и так про лето написали))
    Ссылка
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