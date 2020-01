Australian Open. Бабош и Младенович второй раз взяли титул в парном разряде

Действующие чемпионки Итогового турнира Тимеа Бабош из Венгрии и Кристина Младенович из Франции выиграли Открытый чемпионат Австралии в парном разряде.

В финале венгерско-французский дуэт легко разобрался с опытным тандемом Се Шувэй (Тайвань) – Барбора Стрыцова (Чехия).

Australian Open. Финал Парного разряда

Тимеа Бабош / Кристина Младенович – Се Шувэй / Барбора Стрыцова – 6:2, 6:1

Отметим, что Бабош и Младенович выиграли вже третий совместный финал турниров Grand Slam в парном разряде (ранее были победы на Australian Open-2018 и Ролан Гаррос-2019). Также на их счету три совместных выхода в финал (Уимблдон-2014, US Open-2018 и Australian Open-2018).

Также отметим, что Младенович выиграла еще и парный Ролан Гаррос-2016 вместе с Каролин Гарсией.

🏆 CHAMPIONS 🏆@TimeaBabos/@KikiMladenovic capture their second #AusOpen women's doubles title in three years dominating Hsieh/Strycova 6-2 6-1.#AO2020 pic.twitter.com/gscavoI96o