Australian Open. Бабош и Младенович второй раз взяли титул в парном разряде

Действующие чемпионки Итогового турнира Тимеа Бабош из Венгрии и Кристина Младенович из Франции выиграли Открытый чемпионат Австралии в парном разряде.
В финале венгерско-французский дуэт легко разобрался с опытным тандемом Се Шувэй (Тайвань) – Барбора Стрыцова (Чехия).
Australian Open. Финал Парного разряда
Тимеа Бабош / Кристина Младенович – Се Шувэй / Барбора Стрыцова – 6:2, 6:1
Отметим, что Бабош и Младенович выиграли вже третий совместный финал турниров Grand Slam в парном разряде (ранее были победы на Australian Open-2018 и Ролан Гаррос-2019). Также на их счету три совместных выхода в финал (Уимблдон-2014, US Open-2018 и Australian Open-2018).
Также отметим, что Младенович выиграла еще и парный Ролан Гаррос-2016 вместе с Каролин Гарсией.
🏆 CHAMPIONS 🏆@TimeaBabos/@KikiMladenovic capture their second #AusOpen women's doubles title in three years dominating Hsieh/Strycova 6-2 6-1.#AO2020 pic.twitter.com/gscavoI96o— #AusOpen (@AustralianOpen) January 31, 2020
Lift it high 🏆#AO2020 | #AusOpen | @TimeaBabos | @KikiMladenovic pic.twitter.com/UumCc9HB22— #AusOpen (@AustralianOpen) January 31, 2020
Источник — Sport.ua
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