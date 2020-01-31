Australian Open. Бабош и Младенович второй раз взяли титул в парном разряде

Венгерско-французский дуэт третий год подряд играл в финале австралийского мейджора

  • 31.01.2020 09:36
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Australian Open. Бабош и Младенович второй раз взяли титул в парном разряде
© Australian Open. Кристина Младенович и Тимеа Бабош

Действующие чемпионки Итогового турнира Тимеа Бабош из Венгрии и Кристина Младенович из Франции выиграли Открытый чемпионат Австралии в парном разряде.

В финале венгерско-французский дуэт легко разобрался с опытным тандемом Се Шувэй (Тайвань) – Барбора Стрыцова (Чехия).

Australian Open. Финал Парного разряда
Тимеа Бабош / Кристина Младенович – Се Шувэй / Барбора Стрыцова – 6:2, 6:1

Отметим, что Бабош и Младенович выиграли вже третий совместный финал турниров Grand Slam в парном разряде (ранее были победы на Australian Open-2018 и Ролан Гаррос-2019). Также на их счету три совместных выхода в финал (Уимблдон-2014, US Open-2018 и Australian Open-2018).

Также отметим, что Младенович выиграла еще и парный Ролан Гаррос-2016 вместе с Каролин Гарсией.

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Источник — Sport.ua

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