ОФИЦИАЛЬНО. Бруну Фернандеш - игрок Манчестер Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте подтвердил подписание атакующего полузащитника Бруну Фернандеша, которого приобрели у «Спортинга».
25-летний игрок получил контракт на 5,5 лет.
Ранее сообщалось, что МЮ выложит за футболиста, играющего на позиции центрального атакующего хавбека, 55 миллионов фунтов + 25 миллионов возможных бонусов.
В 137 матчах за «Спортинг» Фернандеш забил 63 гола и сделал 52 результативные передачи.
🔴 🤝 🇵🇹#MUFC is delighted to announce the signing of Bruno Fernandes!— Manchester United (@ManUtd) January 30, 2020
Источник — ФК Манчестер Юнайтед
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