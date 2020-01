ОФИЦИАЛЬНО. Бруну Фернандеш - игрок Манчестер Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте подтвердил подписание атакующего полузащитника Бруну Фернандеша, которого приобрели у «Спортинга».

25-летний игрок получил контракт на 5,5 лет.

Ранее сообщалось, что МЮ выложит за футболиста, играющего на позиции центрального атакующего хавбека, 55 миллионов фунтов + 25 миллионов возможных бонусов.

В 137 матчах за «Спортинг» Фернандеш забил 63 гола и сделал 52 результативные передачи.

🔴 🤝 🇵🇹#MUFC is delighted to announce the signing of Bruno Fernandes!