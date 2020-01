ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал Пабло Мари

Лондонский «Арсенал» объявил о подписании контракта с защитником «Фламенго» Пабло Мари.

«Канониры» арендовали футболиста до конца сезона с правом выкупа.

26-летний Мари за свою карьеру выступал за «Мальорку», «Химнастик» из Таррагоны, «Манчестер Сити», «Жирону», «Бреду» и «Депортиво». Испанский футболист перешел во «Фламенго» из «Манчестер Сити» летом 2019-го года за €1,7 миллиона.

Всего провел за «Фламенго» 30 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу.

Welcome to London. Welcome to Arsenal.@PabloMV5 is coming to the capital! 👋 pic.twitter.com/X07dtNeG5Y