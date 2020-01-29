ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал Пабло Мари

Лондонский «Арсенал» объявил о подписании контракта с защитником «Фламенго» Пабло Мари.
«Канониры» арендовали футболиста до конца сезона с правом выкупа.
26-летний Мари за свою карьеру выступал за «Мальорку», «Химнастик» из Таррагоны, «Манчестер Сити», «Жирону», «Бреду» и «Депортиво». Испанский футболист перешел во «Фламенго» из «Манчестер Сити» летом 2019-го года за €1,7 миллиона.
Всего провел за «Фламенго» 30 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу.
Welcome to London. Welcome to Arsenal.@PabloMV5 is coming to the capital! 👋 pic.twitter.com/X07dtNeG5Y— Arsenal (@Arsenal) January 29, 2020
Ранее сообщалось, что «Арсенал» может подписать 23-летнего защитника «Шахтера» и сборной Украины Николая Матвиенко.
Источник — ФК Арсенал Лондон
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