ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал Пабло Мари

Лондонский клуб предпочел испанского защитника Николаю Матвиенко

  • 29.01.2020 16:30
  • 2130 просмотров
  • 6 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал Пабло Мари
© ФК Арсенал. Пабло Мари

Лондонский «Арсенал» объявил о подписании контракта с защитником «Фламенго» Пабло Мари.

«Канониры» арендовали футболиста до конца сезона с правом выкупа. 

26-летний Мари за свою карьеру выступал за «Мальорку», «Химнастик» из Таррагоны, «Манчестер Сити», «Жирону», «Бреду» и «Депортиво». Испанский футболист перешел во «Фламенго» из «Манчестер Сити» летом 2019-го года за €1,7 миллиона.

Всего провел за «Фламенго» 30 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу.

 

 

 

Ранее сообщалось, что «Арсенал» может подписать 23-летнего защитника «Шахтера» и сборной Украины Николая Матвиенко.

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Источник — ФК Арсенал Лондон

(5 голосов)

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Комментарии
    Vladislav Pohily
      Vladislav Pohily, 29.01.2020 16:58
    +1
    Если Матвиенко реально мог перейти в Арсенал и сорвалось, то ему можно только посочувствовать. Такого шанса уже может и не быть.
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 29.01.2020 16:52
    +3
    Теперь спорт юа будет впаривать Арсеналу Пятова за 30 миллионов фунтов
    Ссылка
    brothers_skill_found
    online
      brothers_skill_found, 29.01.2020 16:51
    +2
    Ця історія із самого початку була про захисника «Фламенго» Пабло Мари і лондонський "Арсенал", але "митці "п'єра" зробили інтрижку)
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    mist76
      mist76, 29.01.2020 16:49
    +2
    Я так и думал)
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 29.01.2020 16:45
    +3
    kina_ne_bydet, 29.01.2020 16:41
    Отличная новость. Значит Шахтёр как минимум до лета сохранил ключевого защитника
    А его кто-то собирался купить?
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    kina_ne_bydet
    kina_ne_bydet, 29.01.2020 16:41
    -4
    Отличная новость. Значит Шахтёр как минимум до лета сохранил ключевого защитника
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 29.01.2020 16:52
    +3
    Теперь спорт юа будет впаривать Арсеналу Пятова за 30 миллионов фунтов
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 29.01.2020 16:45
    +3
    kina_ne_bydet, 29.01.2020 16:41
    Отличная новость. Значит Шахтёр как минимум до лета сохранил ключевого защитника
    А его кто-то собирался купить?
    Ссылка
    brothers_skill_found
    online
      brothers_skill_found, 29.01.2020 16:51
    +2
    Ця історія із самого початку була про захисника «Фламенго» Пабло Мари і лондонський "Арсенал", але "митці "п'єра" зробили інтрижку)
    Ссылка
    mist76
      mist76, 29.01.2020 16:49
    +2
    Я так и думал)
    Ссылка
    Vladislav Pohily
      Vladislav Pohily, 29.01.2020 16:58
    +1
    Если Матвиенко реально мог перейти в Арсенал и сорвалось, то ему можно только посочувствовать. Такого шанса уже может и не быть.
    Ссылка
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