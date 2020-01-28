Арсенал и Шахтер уладили все нюансы по трансферу Матвиенко

Лондонский «Арсенал» и донецкий «Шахтер» уладили все нюансы возможного январского трансфера защитника «горняков» Николая Матвиенко.
Окончательное слово остается за «канонирами», которые пока не могут решить, кому отдать предпочтение: украинцу или его испанскому коллеге по амплуа Пабло Мари.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» заплатит за бразильского футболиста €10 миллионов. Но позже стало известно, что контракт не был подписан по вине английского клуба, который решил изменить условия сделки.
Также была информация, что «Арсенал» не готов взять Матвиенко в аренду до конца сезона за 4,5 миллиона фунтов с обязательным правом выкупа за 22 миллиона.
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Источник — zbirna.com
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Честная конкуренция.
Пускай борется в будущем за право показывать
Молодая команда, тренер молодой.
Если перейдет представьте как вырастет ещё больше интерес к сетанте.
Зинченко Матвиенко Ярмоленко.
Молодая команда, тренер молодой.
Если перейдет представьте как вырастет ещё больше интерес к сетанте.
Зинченко Матвиенко Ярмоленко.
Клубы не договорились о трансфере Пабло Мари
Ну после отказа бразильцев шансы Матвиенко, как запасной вариант, выросли намного.
Клубы не договорились о трансфере Пабло Мари
Ну после отказа бразильцев шансы Матвиенко, как запасной вариант, выросли намного.
Молодая команда, тренер молодой.
Если перейдет представьте как вырастет ещё больше интерес к сетанте.
Зинченко Матвиенко Ярмоленко.
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