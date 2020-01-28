Арсенал и Шахтер уладили все нюансы по трансферу Матвиенко

Последнее слово остается за английским клубом

  • 28.01.2020 13:54
  • 8336 просмотров
  • 9 комментариев
Арсенал и Шахтер уладили все нюансы по трансферу Матвиенко
© zbirna.com. Николай Матвиенко
Лондонский «Арсенал» и донецкий «Шахтер» уладили все нюансы возможного январского трансфера защитника «горняков» Николая Матвиенко.
 
Окончательное слово остается за «канонирами», которые пока не могут решить, кому отдать предпочтение: украинцу или его испанскому коллеге по амплуа Пабло Мари.
 
Ранее сообщалось, что «Арсенал» заплатит за бразильского футболиста €10 миллионов. Но позже стало известно, что контракт не был подписан по вине английского клуба, который решил изменить условия сделки.
 
Также была информация, что «Арсенал» не готов взять Матвиенко в аренду до конца сезона за 4,5 миллиона фунтов с обязательным правом выкупа за 22 миллиона.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(43 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Trasher311987
      Trasher311987, 28.01.2020 14:58
    -2
    p_s_l, 28.01.2020 14:51
    Где-то Денисов смахнул набежавшую слезу...
    А при чем тут он?
    Честная конкуренция.
    Пускай борется в будущем за право показывать
    Ссылка
    p_s_l
      p_s_l, 28.01.2020 14:51
    -1
    Trasher311987, 28.01.2020 14:19
    Та супер вариант.
    Молодая команда, тренер молодой.
    Если перейдет представьте как вырастет ещё больше интерес к сетанте.
    Зинченко Матвиенко Ярмоленко.
    Где-то Денисов смахнул набежавшую слезу...
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 28.01.2020 14:19
    +4
    Та супер вариант.
    Молодая команда, тренер молодой.
    Если перейдет представьте как вырастет ещё больше интерес к сетанте.
    Зинченко Матвиенко Ярмоленко.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 28.01.2020 14:13
    +4
    на спорт юа сами перечитывают что они постят?!
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 28.01.2020 14:12
    +1
    если в молодом возрасте читать такие статьи, можно стать шизофреником.
    Ссылка
    sahka1981
    sahka1981, 28.01.2020 14:05
    +5
    Арсеналу не удалось подписать защитника Фламенго
    Клубы не договорились о трансфере Пабло Мари
    Ну после отказа бразильцев шансы Матвиенко, как запасной вариант, выросли намного.
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 28.01.2020 14:05
    -6
    Последнее предложение Арсенала-аренда Матвиенко на 45 лет ,в качестве оплаты Шахтёр получит борщ с пампушками,с опцией-право обязательного не выкупа игрока
    Ссылка
    Leo Leo
      Leo Leo, 28.01.2020 14:03
    +5
    Anna Remezovskaya, 28.01.2020 13:58
    Уладили все нюансы - никто никуда не переходит?
    Да да,пока не увижу с футболкой в руках не поверю.
    Ссылка
    Anna Remezovskaya
      Anna Remezovskaya, 28.01.2020 13:58
    +14
    Уладили все нюансы - никто никуда не переходит?
    Ссылка
    Anna Remezovskaya
      Anna Remezovskaya, 28.01.2020 13:58
    +14
    Уладили все нюансы - никто никуда не переходит?
    Ссылка
    sahka1981
    sahka1981, 28.01.2020 14:05
    +5
    Арсеналу не удалось подписать защитника Фламенго
    Клубы не договорились о трансфере Пабло Мари
    Ну после отказа бразильцев шансы Матвиенко, как запасной вариант, выросли намного.
    Ссылка
    Leo Leo
      Leo Leo, 28.01.2020 14:03
    +5
    Anna Remezovskaya, 28.01.2020 13:58
    Уладили все нюансы - никто никуда не переходит?
    Да да,пока не увижу с футболкой в руках не поверю.
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 28.01.2020 14:19
    +4
    Та супер вариант.
    Молодая команда, тренер молодой.
    Если перейдет представьте как вырастет ещё больше интерес к сетанте.
    Зинченко Матвиенко Ярмоленко.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 28.01.2020 14:13
    +4
    на спорт юа сами перечитывают что они постят?!
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 28.01.2020 14:12
    +1
    если в молодом возрасте читать такие статьи, можно стать шизофреником.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности