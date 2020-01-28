Арсенал и Шахтер уладили все нюансы по трансферу Матвиенко

Лондонский «Арсенал» и донецкий «Шахтер» уладили все нюансы возможного январского трансфера защитника «горняков» Николая Матвиенко.

Окончательное слово остается за «канонирами», которые пока не могут решить, кому отдать предпочтение: украинцу или его испанскому коллеге по амплуа Пабло Мари

Ранее сообщалось, что «Арсенал» заплатит за бразильского футболиста €10 миллионов. Но позже стало известно, что контракт не был подписан по вине английского клуба, который решил изменить условия сделки.