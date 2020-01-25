Арсенал нашел замену Матвиенко

Лондонский «Арсенал» близок к покупке 26-летнего центрального защитника бразильского «Фламенго» Пабло Мари.
«Канониры» заплатят за футболиста €10 миллионов. Контракт с Мари будет рассчитан до 2024-го года.
На протяжении карьеры Мари выступал за «Мальорку», «Химнастик» из Таррагоны, «Манчестер Сити», «Жирону», «Бреду» и «Депортиво». Испанский футболист перешел во «Фламенго» из «Манчестер Сити» летом 2019-го года за €1,7 миллиона.
Всего провел за «Фламенго» 30 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу.
Ранее главный тренер «Арсенала» Микель Артета сообщил, что линия обороны его команды нуждается в усилении. В качестве одного из возможных вариантов для покупки назывался 23-летний украинский защитник «Шахтера» Николай Матвиенко.
Источник — Twitter
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