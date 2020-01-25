Арсенал нашел замену Матвиенко

Лондонский клуб купит защитника «Фламенго» Пабло Мари

  • 25.01.2020 10:09
  • 1230 просмотров
  • 6 комментариев
Арсенал нашел замену Матвиенко
© The Top Flight. Пабло Мари

Лондонский «Арсенал» близок к покупке 26-летнего центрального защитника бразильского «Фламенго» Пабло Мари.

«Канониры» заплатят за футболиста €10 миллионов. Контракт с Мари будет рассчитан до 2024-го года.

На протяжении карьеры Мари выступал за «Мальорку», «Химнастик» из Таррагоны, «Манчестер Сити», «Жирону», «Бреду» и «Депортиво». Испанский футболист перешел во «Фламенго» из «Манчестер Сити» летом 2019-го года за €1,7 миллиона.

Всего провел за «Фламенго» 30 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее главный тренер «Арсенала» Микель Артета сообщил, что линия обороны его команды нуждается в усилении. В качестве одного из возможных вариантов для покупки назывался 23-летний украинский защитник «Шахтера» Николай Матвиенко.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    JohnNeuman
      JohnNeuman, 25.01.2020 10:53
    0
    Фух, слава Богу, он то и в Шахтере не вывозит, а то еще в Арсенал. Было б вообще худо.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 25.01.2020 10:40
    -1
    Эх, пожадничал Шахтер
    Ссылка
    Billy Milligan
    online
      Billy Milligan, 25.01.2020 10:32
    +1
    Внезапно
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 25.01.2020 10:30
    -1
    Где-то такое уже было когда Срна ехал в Барселону только там об этом никто не знал и Тете в Баварию за 50 лямов. Вообщем ушки каналов Футбол не то что торчат они прям махают на всю страну
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 25.01.2020 10:26
    +2
    Хе-хе, замену... 26 лет вместо 23? Это замена? Если Матвиенко - чувак на перспективу, то это - просто списанное уже из многих европейских клубов барахло, еще и за 10 лямов. Ну-ну, Арсенал умеет выбрасывать деньги на ветер
    Оценивается в 1,8 лямов, а они готовы его взять впятеро дороже... Флаг им в руки!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 25.01.2020 10:23
    0
    А был ли мальчик?
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 25.01.2020 10:26
    +2
    Хе-хе, замену... 26 лет вместо 23? Это замена? Если Матвиенко - чувак на перспективу, то это - просто списанное уже из многих европейских клубов барахло, еще и за 10 лямов. Ну-ну, Арсенал умеет выбрасывать деньги на ветер
    Оценивается в 1,8 лямов, а они готовы его взять впятеро дороже... Флаг им в руки!
    Ссылка
    Billy Milligan
    online
      Billy Milligan, 25.01.2020 10:32
    +1
    Внезапно
    Ссылка
    JohnNeuman
      JohnNeuman, 25.01.2020 10:53
    0
    Фух, слава Богу, он то и в Шахтере не вывозит, а то еще в Арсенал. Было б вообще худо.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 25.01.2020 10:23
    0
    А был ли мальчик?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности