Шахтер определил сумму, за которую готов продать Матвиенко в Арсенал

Донецкий «Шахтер» затребовал 30 миллионов фунтов стерлингов за Николая Матвиенко, которого рассчитывает приобрести лондонский «Арсенал».
По данным британских журналистов, агент игрока сообщил, что клубы ведут переговоры о трансфере 23-летнего центрального защитника.
Матвиенко, у которого осталось 18 месяцев действующего контракта, дважды играл против «Ман Сити» в этом сезоне Лиги чемпионов, когда нынешний коуч «канониров» Микель Артета еще работал помощником рулевого «Сити» Хосепа Гвардиолы.
«Арсенал» хочет приобрести центрального защитника именно в этом месяце, но будет не против и заключить арендную сделку.
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Источник — Sky Sports
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И кто такой Матвиенко в Европе?
Бывший основной защитник Челси
Основной защитник Сборной Бразилии
И сборной Греции.
Как то так
Ше 6 ше 10, это не балабол?
Ну да вообще одно и тоже.
Я не Суркис. Меня по другому зовут и фамилия другая.
Я просто комментирую
ты же украинец, стыдно...
Ну да вообще одно и тоже.
Я не Суркис. Меня по другому зовут и фамилия другая.
Я просто комментирую
ты же украинец, стыдно...
Ну да вообще одно и тоже.
Я не Суркис. Меня по другому зовут и фамилия другая.
Я просто комментирую
Украинец на украинском ресурсе комментирует украинского игрока. Можно?
Украинец на украинском ресурсе комментирует украинского игрока. Можно?
Бывший основной защитник Челси
Основной защитник Сборной Бразилии
И сборной Греции.
Как то так
Но таких деньжищ,на данный момент,он точно не стоит! При всем уважении...
Ше 6 ше 10, это не балабол?
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