Шахтер определил сумму, за которую готов продать Матвиенко в Арсенал

По данным британских журналистов, горняки выставили ценник в £30 млн

  • 23.01.2020 16:49
  • 5858 просмотров
  • 48 комментариев
Шахтер определил сумму, за которую готов продать Матвиенко в Арсенал
© ФК Шахтер Донецк. Николай Матвиенко
Донецкий «Шахтер» затребовал 30 миллионов фунтов стерлингов за Николая Матвиенко, которого рассчитывает приобрести лондонский «Арсенал».
 
По данным британских журналистов, агент игрока сообщил, что клубы ведут переговоры о трансфере 23-летнего центрального защитника.
 
Матвиенко, у которого осталось 18 месяцев действующего контракта, дважды играл против «Ман Сити» в этом сезоне Лиги чемпионов, когда нынешний коуч «канониров» Микель Артета еще работал помощником рулевого «Сити» Хосепа Гвардиолы.
 
«Арсенал» хочет приобрести центрального защитника именно в этом месяце, но будет не против и заключить арендную сделку.
 
 
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Источник — Sky Sports

(10 голосов)

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Комментарии
    AK_228
    online
      AK_228, 23.01.2020 17:39
    0
    Trasher311987, 23.01.2020 17:38
    Как раз подумаете.
    так это Вам нужно...почаще
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 23.01.2020 17:39
    0
    Trasher311987, 23.01.2020 17:38
    Извините не могу продолжать беседу. Рабочий день окончен. До скорой встречи.
    еще 22 минуты не отработал... и Вам хорошего настроения
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 23.01.2020 17:38
    0
    AK_228, 23.01.2020 17:37
    каким образом?!
    Как раз подумаете.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 23.01.2020 17:38
    0
    AK_228, 23.01.2020 17:35
    да ты с ходу в "штангу" попал со своим первым комментом....
    Извините не могу продолжать беседу. Рабочий день окончен. До скорой встречи.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 23.01.2020 17:37
    0
    Trasher311987, 23.01.2020 17:36
    Я умею признавать ошибку а вы??
    каким образом?!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 23.01.2020 17:36
    0
    AK_228, 23.01.2020 17:35
    да ты с ходу в "штангу" попал со своим первым комментом....
    Я умею признавать ошибку а вы??
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 23.01.2020 17:35
    0
    Trasher311987, 23.01.2020 17:31
    Отлично. Если для тебя 6 и 10 одно и тоже для меня ше 3 ше 5)))
    да ты с ходу в "штангу" попал со своим первым комментом....
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 23.01.2020 17:34
    -2
    Алексей Ильин, 23.01.2020 17:32
    Да ты эксперт мой друг) Давид Луис давно не играет за сборную, там чередуются Тьяго Силва, Милитао и Миранда) Касаеом грека, Греция не вышла на Евро пропустив Финляндию. То, что ты написал, в каких клубах они когда-то играли, так это прошлое, Чигринский играл за Барсу, он тоже по твоей логике сильнее Матвиенко?
    Евро не Евро он игрок национальной сборной. Плюс ещё и Капитан. Давид Луис по разным причинам не попадал в состав. Но в сборной он основной.
    И кто такой Матвиенко в Европе?
    Ссылка
    Алексей Ильин
    online
      Алексей Ильин, 23.01.2020 17:32
    +1
    Trasher311987, 23.01.2020 17:22
    Бывший основной защитник Боруссии.
    Бывший основной защитник Челси
    Основной защитник Сборной Бразилии
    И сборной Греции.
    Как то так
    Да ты эксперт мой друг) Давид Луис давно не играет за сборную, там чередуются Тьяго Силва, Милитао и Миранда) Касаеом грека, Греция не вышла на Евро пропустив Финляндию. То, что ты написал, в каких клубах они когда-то играли, так это прошлое, Чигринский играл за Барсу, он тоже по твоей логике сильнее Матвиенко?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 23.01.2020 17:32
    0
    AK_228, 23.01.2020 17:31
    тогда ты просто.... балабол...
    Да???
    Ше 6 ше 10, это не балабол?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 23.01.2020 17:32
    0
    Trasher311987, 23.01.2020 17:31
    Отлично. Если для тебя 6 и 10 одно и тоже для меня ше 3 ше 5)))
    ну ты понял суть
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 23.01.2020 17:31
    0
    Trasher311987, 23.01.2020 17:29
    6 и 10?
    Ну да вообще одно и тоже.
    Я не Суркис. Меня по другому зовут и фамилия другая.
    Я просто комментирую
    тогда ты просто.... балабол...
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 23.01.2020 17:31
    -2
    AK_228, 23.01.2020 17:30
    Матвиенко на твоем любимом ресурсе 5 млн. стоит.
    ты же украинец, стыдно...
    Отлично. Если для тебя 6 и 10 одно и тоже для меня ше 3 ше 5)))
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 23.01.2020 17:30
    0
    Trasher311987, 23.01.2020 17:29
    6 и 10?
    Ну да вообще одно и тоже.
    Я не Суркис. Меня по другому зовут и фамилия другая.
    Я просто комментирую
    ну как и 5 и 3...
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 23.01.2020 17:30
    0
    Trasher311987, 23.01.2020 17:25
    Уже больше 10 млн.
    Матвиенко на твоем любимом ресурсе 5 млн. стоит.
    ты же украинец, стыдно...
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 23.01.2020 17:30
    0
    AK_228, 23.01.2020 17:28
    суть, ты знаешь, что такое суть высказываний?!
    Суть - главное
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 23.01.2020 17:29
    -1
    AK_228, 23.01.2020 17:28
    разница не существенная, за 10 продаст?!
    6 и 10?
    Ну да вообще одно и тоже.
    Я не Суркис. Меня по другому зовут и фамилия другая.
    Я просто комментирую
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 23.01.2020 17:28
    0
    Trasher311987, 23.01.2020 17:26
    Я украинец, Коля украинец.
    Украинец на украинском ресурсе комментирует украинского игрока. Можно?
    суть, ты знаешь, что такое суть высказываний?!
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 23.01.2020 17:28
    +1
    Trasher311987, 23.01.2020 17:25
    Уже больше 10 млн.
    разница не существенная, за 10 продаст?!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 23.01.2020 17:26
    0
    AK_228, 23.01.2020 17:25
    а в чем суть твоего коментажа, именно на этой ветке?!
    Я украинец, Коля украинец.
    Украинец на украинском ресурсе комментирует украинского игрока. Можно?
    Ссылка
    axylinam
    online
    axylinam, 23.01.2020 16:52
    +5
    Эта сумма явно преувеличена,новость тоже похожа на утку
    Ссылка
    Алексей Ильин
    online
      Алексей Ильин, 23.01.2020 17:16
    +3
    axylinam, 23.01.2020 16:52
    Эта сумма явно преувеличена,новость тоже похожа на утку
    В чём тут утка? Основной игрок Шахтёра, который на данный момент посильнее Арсенала будет, основной игрок сборной, которая вышла на Евро с 1-го места из сложной группы. Ему всего 23 года, по меркам защитника это детсад. Поставили сумму от которой начинают торги, на 20-ти могут сойтись.
    Ссылка
    Алексей Ильин
    online
      Алексей Ильин, 23.01.2020 17:18
    +2
    dd dent, 23.01.2020 17:17
    еще про суркиса шо то говорят
    Суркисом кроме Медведчука никто не интересуется
    Ссылка
    Алексей Ильин
    online
      Алексей Ильин, 23.01.2020 17:32
    +1
    Trasher311987, 23.01.2020 17:22
    Бывший основной защитник Боруссии.
    Бывший основной защитник Челси
    Основной защитник Сборной Бразилии
    И сборной Греции.
    Как то так
    Да ты эксперт мой друг) Давид Луис давно не играет за сборную, там чередуются Тьяго Силва, Милитао и Миранда) Касаеом грека, Греция не вышла на Евро пропустив Финляндию. То, что ты написал, в каких клубах они когда-то играли, так это прошлое, Чигринский играл за Барсу, он тоже по твоей логике сильнее Матвиенко?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 23.01.2020 17:28
    +1
    Trasher311987, 23.01.2020 17:25
    Уже больше 10 млн.
    разница не существенная, за 10 продаст?!
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 23.01.2020 17:25
    +1
    Trasher311987, 23.01.2020 17:24
    Абсолютно не переживаю. Я просто люблю комментировать.
    а в чем суть твоего коментажа, именно на этой ветке?!
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 23.01.2020 17:24
    +1
    Trasher311987, 23.01.2020 17:23
    Агент хочет заработать. Не более.
    это все иррациональная выгода...
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 23.01.2020 17:23
    +1
    AK_228, 23.01.2020 17:21
    продадут за столько за сколько сойдутся в цене... если продадут...
    Агент хочет заработать. Не более.
    Ссылка
    Ігнатюк Олександр
      Ігнатюк Олександр, 23.01.2020 17:07
    +1
    Коля может игрок и не плохой! Основной и в клубе и в сборной и все такое...
    Но таких деньжищ,на данный момент,он точно не стоит! При всем уважении...
    Ссылка
    Олег Кулініч
      Олег Кулініч, 23.01.2020 17:01
    +1
    Романов Илья, 23.01.2020 16:56
    Сумма зависит от покупателя.
    Ну и немного от игрока, которого хотят купить. И еще капельку от клуба, который продает.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 23.01.2020 16:59
    +1
    хм... прилично
    Ссылка
    Романов Илья
      Романов Илья, 23.01.2020 16:56
    +1
    Сумма зависит от покупателя.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 23.01.2020 17:39
    0
    Trasher311987, 23.01.2020 17:38
    Как раз подумаете.
    так это Вам нужно...почаще
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 23.01.2020 17:39
    0
    Trasher311987, 23.01.2020 17:38
    Извините не могу продолжать беседу. Рабочий день окончен. До скорой встречи.
    еще 22 минуты не отработал... и Вам хорошего настроения
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 23.01.2020 17:38
    0
    AK_228, 23.01.2020 17:37
    каким образом?!
    Как раз подумаете.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 23.01.2020 17:38
    0
    AK_228, 23.01.2020 17:35
    да ты с ходу в "штангу" попал со своим первым комментом....
    Извините не могу продолжать беседу. Рабочий день окончен. До скорой встречи.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 23.01.2020 17:37
    0
    Trasher311987, 23.01.2020 17:36
    Я умею признавать ошибку а вы??
    каким образом?!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 23.01.2020 17:36
    0
    AK_228, 23.01.2020 17:35
    да ты с ходу в "штангу" попал со своим первым комментом....
    Я умею признавать ошибку а вы??
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 23.01.2020 17:35
    0
    Trasher311987, 23.01.2020 17:31
    Отлично. Если для тебя 6 и 10 одно и тоже для меня ше 3 ше 5)))
    да ты с ходу в "штангу" попал со своим первым комментом....
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 23.01.2020 17:32
    0
    AK_228, 23.01.2020 17:31
    тогда ты просто.... балабол...
    Да???
    Ше 6 ше 10, это не балабол?
    Ссылка
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