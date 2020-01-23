Шахтер определил сумму, за которую готов продать Матвиенко в Арсенал

Николая Матвиенко, которого Донецкий «Шахтер» затребовал 30 миллионов фунтов стерлингов за, которого рассчитывает приобрести лондонский «Арсенал».

По данным британских журналистов, агент игрока сообщил, что клубы ведут переговоры о трансфере 23-летнего центрального защитника.

Матвиенко, у которого осталось 18 месяцев действующего контракта, дважды играл против «Ман Сити» в этом сезоне Лиги чемпионов, когда нынешний коуч «канониров» Микель Артета еще работал помощником рулевого «Сити» Хосепа Гвардиолы.