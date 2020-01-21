Арсенал проявляет интерес к Матвиенко

Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к защитнику «Шахтера» Николаю Матвиенко.
«Канониры» ведут переговоры с «Шахтером» относительно возможного перехода Матвиенко уже во время январского трансферного окна.
Представители Матвиенко уже встречались с руководством «Арсенала» и обсуждали возможный переход.
Интерес к Матвиенко проявляет еще один английский топ-клуб – «Манчестер Сити».
В нынешнем сезоне на счету Матвиенко 1 гол и 1 ассист в 21 матче за «Шахтер» во всех турнирах.
Источник — zbirna.com
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