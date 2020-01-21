Арсенал проявляет интерес к Матвиенко

Еще один английский топ-клуб хочет подписать защитника «Шахтера»

  • 21.01.2020 21:23
  • 3724 просмотра
  • 10 комментариев
Арсенал проявляет интерес к Матвиенко
© ФК Шахтер Донецк. Николай Матвиенко

Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к защитнику «Шахтера» Николаю Матвиенко.

«Канониры» ведут переговоры с «Шахтером» относительно возможного перехода Матвиенко уже во время январского трансферного окна.

Представители Матвиенко уже встречались с руководством «Арсенала» и обсуждали возможный переход.

Интерес к Матвиенко проявляет еще один английский топ-клуб – «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне на счету Матвиенко 1 гол и 1 ассист в 21 матче за «Шахтер» во всех турнирах.

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Источник — zbirna.com

(14 голосов)

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Комментарии
    kvlad200760
    online
      kvlad200760, 21.01.2020 23:03
    0
    Дід Піхто , 21.01.2020 22:56
    Возможно, вы имели ввиду тульский Арсенал?
    На відміну від Динамо Бреста цей Арсенал справжній!!! Тому заздри мовчки!!!
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 21.01.2020 22:56
    0
    Возможно, вы имели ввиду тульский Арсенал?
    Ссылка
    brothers_skill_found
    online
      brothers_skill_found, 21.01.2020 22:51
    0
    Ох і рожа на фото))
    Ссылка
    brothers_skill_found
    online
      brothers_skill_found, 21.01.2020 22:51
    0
    З Миколенко переплутали)))))
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 21.01.2020 21:57
    -2
    Интересно, Арсенал знает о его сушествовании??? Источник серьезный. збірна.ком
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 21.01.2020 21:44
    -5
    JulikoB, 21.01.2020 21:36
    В тундру.
    В тундру!? Хм...
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 21.01.2020 21:36
    -4
    AK_228, 21.01.2020 21:29
    Уведут пацана
    В тундру.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 21.01.2020 21:29
    -1
    Уведут пацана
    Ссылка
    axylinam
    online
    axylinam, 21.01.2020 21:28
    +2
    Больше на утку похоже,а так хороший вариант для Матвиенко
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 21.01.2020 21:27
    -6
    От блин. Раскупят кротовню под ноль, хоть бы уборщиц оставили. Бедный Палкин, как он будет сам за всех?
    Ссылка
    axylinam
    online
    axylinam, 21.01.2020 21:28
    +2
    Больше на утку похоже,а так хороший вариант для Матвиенко
    Ссылка
    kvlad200760
    online
      kvlad200760, 21.01.2020 23:03
    0
    Дід Піхто , 21.01.2020 22:56
    Возможно, вы имели ввиду тульский Арсенал?
    На відміну від Динамо Бреста цей Арсенал справжній!!! Тому заздри мовчки!!!
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 21.01.2020 22:56
    0
    Возможно, вы имели ввиду тульский Арсенал?
    Ссылка
    brothers_skill_found
    online
      brothers_skill_found, 21.01.2020 22:51
    0
    Ох і рожа на фото))
    Ссылка
    brothers_skill_found
    online
      brothers_skill_found, 21.01.2020 22:51
    0
    З Миколенко переплутали)))))
    Ссылка
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