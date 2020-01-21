Арсенал проявляет интерес к Матвиенко

Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к защитнику «Шахтера» Николаю Матвиенко.

«Канониры» ведут переговоры с «Шахтером» относительно возможного перехода Матвиенко уже во время январского трансферного окна.

Представители Матвиенко уже встречались с руководством «Арсенала» и обсуждали возможный переход.

Интерес к Матвиенко проявляет еще один английский топ-клуб – «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне на счету Матвиенко 1 гол и 1 ассист в 21 матче за «Шахтер» во всех турнирах.