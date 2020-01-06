Манчестер Сити рассматривает возможность покупки Матвиенко

Руководство «Манчестер Сити» не планирует в январское трансферное окно разворачивать серьезную кампанию, но может подписать одного-двух игроков на проблемные позиции.

Одной из них является зона левого центрального защитника. Двумя приоритетными кандидатурами для «Манчестер Сити» являются беки «Интера» Милан Шкриниар и «Шахтера» Николай Матвиенко.

При этом, Шкриниар видится для боссов «горожан» более дорогим вариантом, потому как он недавно продлил контракт с «нерадзурри» до лета 2023 года. Контракт Матвиенко с «Шахтером» истекает летом 2021 года, а потому он может быть более доступной опцией для усиления состава.

Источник отмечает, что «Манчестер Сити» давно следит за Матвиенко. В частности, скауты английского клуба внимательно изучали игру бека «Шахтера» в текущем сезоне Лиги чемпионов и остались довольны увиденным.

Напомним, ранее серьезный прогресс в игре Николая Матвиенко отмечал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.