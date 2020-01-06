Манчестер Сити рассматривает возможность покупки Матвиенко

Руководство «Манчестер Сити» не планирует в январское трансферное окно разворачивать серьезную кампанию, но может подписать одного-двух игроков на проблемные позиции.
Одной из них является зона левого центрального защитника. Двумя приоритетными кандидатурами для «Манчестер Сити» являются беки «Интера» Милан Шкриниар и «Шахтера» Николай Матвиенко.
При этом, Шкриниар видится для боссов «горожан» более дорогим вариантом, потому как он недавно продлил контракт с «нерадзурри» до лета 2023 года. Контракт Матвиенко с «Шахтером» истекает летом 2021 года, а потому он может быть более доступной опцией для усиления состава.
Источник отмечает, что «Манчестер Сити» давно следит за Матвиенко. В частности, скауты английского клуба внимательно изучали игру бека «Шахтера» в текущем сезоне Лиги чемпионов и остались довольны увиденным.
Напомним, ранее серьезный прогресс в игре Николая Матвиенко отмечал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.
Источник — The Athletic
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Но это никому неизвестный источник.
Но это никому неизвестный источник.
А по делу?
По Матвиенко у вас есть какие то дополнения.
Ещё раз с учётом того, что комментировать здесь могут абсолютно все, выражать свою мысль абсолютно все.
Я выразил свое мнение.
Коля отличный защитник но левый, не центральный.
Его Фонсека сделал центральным из за Исмаили и огромной дыре в защите.
Но извините в команде Шахтер где в Европе постоянно клуб пропускал.
Центральный защитник Матвиенко был не надёжен.
Другое дело если агент его протолкнет в Англию это да.
Конечно если Матвиенко уйдет в Шахтере нет защитников которые могут закрыть эту позицию.
Но с учётом того что надо кого то продавать, потому что Шахтер клуб который живёт не на созидании игроков а на продаже, то он может продать Колю.
А скажите ещё раз какую то херню, а мы ее обсудим. Пожалуйста
Давайте лучше о Матвиенко.
Ещё раз с учётом того, что комментировать здесь могут абсолютно все, выражать свою мысль абсолютно все.
Я выразил свое мнение.
Коля отличный защитник но левый, не центральный.
Его Фонсека сделал центральным из за Исмаили и огромной дыре в защите.
Но извините в команде Шахтер где в Европе постоянно клуб пропускал.
Центральный защитник Матвиенко был не надёжен.
Другое дело если агент его протолкнет в Англию это да.
Конечно если Матвиенко уйдет в Шахтере нет защитников которые могут закрыть эту позицию.
Но с учётом того что надо кого то продавать, потому что Шахтер клуб который живёт не на созидании игроков а на продаже, то он может продать Колю.
А скажите ещё раз какую то херню, а мы ее обсудим. Пожалуйста
А потом гол от Степаненко
Коля хороший левый бек.
Но центральный должен быть физически крепким.
И это всего лишь шорт лист.
Вот вместо Зины на левый фланг супер было.
Потому что Коля технически сильнее Зинченко.
А потом гол от Степаненко
Коля хороший левый бек.
Но центральный должен быть физически крепким.
И это всего лишь шорт лист.
Вот вместо Зины на левый фланг супер было.
Потому что Коля технически сильнее Зинченко.
А потом гол от Степаненко
Коля хороший левый бек.
Но центральный должен быть физически крепким.
И это всего лишь шорт лист.
Вот вместо Зины на левый фланг супер было.
Потому что Коля технически сильнее Зинченко.
Ещё раз с учётом того, что комментировать здесь могут абсолютно все, выражать свою мысль абсолютно все.
Я выразил свое мнение.
Коля отличный защитник но левый, не центральный.
Его Фонсека сделал центральным из за Исмаили и огромной дыре в защите.
Но извините в команде Шахтер где в Европе постоянно клуб пропускал.
Центральный защитник Матвиенко был не надёжен.
Другое дело если агент его протолкнет в Англию это да.
Конечно если Матвиенко уйдет в Шахтере нет защитников которые могут закрыть эту позицию.
Но с учётом того что надо кого то продавать, потому что Шахтер клуб который живёт не на созидании игроков а на продаже, то он может продать Колю.
А скажите ещё раз какую то херню, а мы ее обсудим. Пожалуйста
А потом гол от Степаненко
Коля хороший левый бек.
Но центральный должен быть физически крепким.
И это всего лишь шорт лист.
Вот вместо Зины на левый фланг супер было.
Потому что Коля технически сильнее Зинченко.
А потом гол от Степаненко
Коля хороший левый бек.
Но центральный должен быть физически крепким.
И это всего лишь шорт лист.
Вот вместо Зины на левый фланг супер было.
Потому что Коля технически сильнее Зинченко.
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