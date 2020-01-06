Манчестер Сити рассматривает возможность покупки Матвиенко

Центральный защитник «Шахтера» входит в шорт-лист «горожан»

  • 06.01.2020 12:33
  • 4400 просмотров
  • 24 комментария
Манчестер Сити рассматривает возможность покупки Матвиенко
© ФК Шахтер. Николай Матвиенко (слева)

Руководство «Манчестер Сити» не планирует в январское трансферное окно разворачивать серьезную кампанию, но может подписать одного-двух игроков на проблемные позиции.

Одной из них является зона левого центрального защитника. Двумя приоритетными кандидатурами для «Манчестер Сити» являются беки «Интера» Милан Шкриниар и «Шахтера» Николай Матвиенко.

При этом, Шкриниар видится для боссов «горожан» более дорогим вариантом, потому как он недавно продлил контракт с «нерадзурри» до лета 2023 года. Контракт Матвиенко с «Шахтером» истекает летом 2021 года, а потому он может быть более доступной опцией для усиления состава.

Источник отмечает, что «Манчестер Сити» давно следит за Матвиенко. В частности, скауты английского клуба внимательно изучали игру бека «Шахтера» в текущем сезоне Лиги чемпионов и остались довольны увиденным.

Напомним, ранее серьезный прогресс в игре Николая Матвиенко отмечал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

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Источник — The Athletic

(11 голосов)

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Комментарии
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 06.01.2020 14:08
    -2
    AK_228, 06.01.2020 14:01
    Ну да МС это не какой то там турецкий чегототамспорт... шорт лист МС дауны составляют, надо было им твоё мнение спросить
    Просто я понимаю источник там sky sport, Manchester evening. На крайняк mirror
    Но это никому неизвестный источник.
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 06.01.2020 14:07
    -2
    AK_228, 06.01.2020 14:01
    Ну да МС это не какой то там турецкий чегототамспорт... шорт лист МС дауны составляют, надо было им твоё мнение спросить
    Просто я понимаю источник там sky sport, Manchester evening. На крайняк mirror
    Но это никому неизвестный источник.
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 06.01.2020 14:04
    -2
    AK_228, 06.01.2020 14:01
    Ну да МС это не какой то там турецкий чегототамспорт... шорт лист МС дауны составляют, надо было им твоё мнение спросить
    Нет. Я обычный смертный отрок который люблю спорт.юа читать.
    А по делу?
    По Матвиенко у вас есть какие то дополнения.
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 06.01.2020 14:03
    +2
    kina_ne_bydet, 06.01.2020 14:02
    Защитниками ШД интересуются Ман Сити, а защитниками Динамо Фехервары
    и Ризеспори
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 06.01.2020 14:02
    +2
    Защитниками ШД интересуются Ман Сити, а защитниками Динамо Фехервары
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 06.01.2020 14:01
    +2
    trasher87 trasher87, 06.01.2020 13:59
    Странные какие то ассоциации у вас по поводу плача))))).
    Ещё раз с учётом того, что комментировать здесь могут абсолютно все, выражать свою мысль абсолютно все.
    Я выразил свое мнение.
    Коля отличный защитник но левый, не центральный.
    Его Фонсека сделал центральным из за Исмаили и огромной дыре в защите.
    Но извините в команде Шахтер где в Европе постоянно клуб пропускал.
    Центральный защитник Матвиенко был не надёжен.
    Другое дело если агент его протолкнет в Англию это да.
    Конечно если Матвиенко уйдет в Шахтере нет защитников которые могут закрыть эту позицию.
    Но с учётом того что надо кого то продавать, потому что Шахтер клуб который живёт не на созидании игроков а на продаже, то он может продать Колю.
    А скажите ещё раз какую то херню, а мы ее обсудим. Пожалуйста
    Ну да МС это не какой то там турецкий чегототамспорт... шорт лист МС дауны составляют, надо было им твоё мнение спросить
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 06.01.2020 14:00
    -2
    Frankov, 06.01.2020 13:58
    Ты лучше сиди и вспоминай,как ЧмоШо с середины поля от словенцев пропустил.
    Или как единственный в мире вратарь который не пропустил в серии пенальти на чемпионате мира.
    Давайте лучше о Матвиенко.
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 06.01.2020 13:59
    -1
    AK_228, 06.01.2020 13:27
    Не плачь, это всего лишь шорт лист и тем более он Шахтеру нужен
    Странные какие то ассоциации у вас по поводу плача))))).
    Ещё раз с учётом того, что комментировать здесь могут абсолютно все, выражать свою мысль абсолютно все.
    Я выразил свое мнение.
    Коля отличный защитник но левый, не центральный.
    Его Фонсека сделал центральным из за Исмаили и огромной дыре в защите.
    Но извините в команде Шахтер где в Европе постоянно клуб пропускал.
    Центральный защитник Матвиенко был не надёжен.
    Другое дело если агент его протолкнет в Англию это да.
    Конечно если Матвиенко уйдет в Шахтере нет защитников которые могут закрыть эту позицию.
    Но с учётом того что надо кого то продавать, потому что Шахтер клуб который живёт не на созидании игроков а на продаже, то он может продать Колю.
    А скажите ещё раз какую то херню, а мы ее обсудим. Пожалуйста
    Ссылка
    Frankov
    online
      Frankov, 06.01.2020 13:58
    +1
    trasher87 trasher87, 06.01.2020 12:55
    Вспоминаю свечу перед штрафной Пятова.
    А потом гол от Степаненко
    Коля хороший левый бек.
    Но центральный должен быть физически крепким.
    И это всего лишь шорт лист.
    Вот вместо Зины на левый фланг супер было.
    Потому что Коля технически сильнее Зинченко.
    Ты лучше сиди и вспоминай,как ЧмоШо с середины поля от словенцев пропустил.
    Ссылка
    keysii
      keysii, 06.01.2020 13:52
    +1
    думаю меньше чем за 20лямов не отпустят
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 06.01.2020 13:41
    0
    Гвардиола слушается советов Зинченко? Именно его среди всех украинцев Зина называл как самого лучшего кандидата на попадание в состав Манчестер Сити.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 06.01.2020 13:27
    +1
    trasher87 trasher87, 06.01.2020 12:55
    Вспоминаю свечу перед штрафной Пятова.
    А потом гол от Степаненко
    Коля хороший левый бек.
    Но центральный должен быть физически крепким.
    И это всего лишь шорт лист.
    Вот вместо Зины на левый фланг супер было.
    Потому что Коля технически сильнее Зинченко.
    Не плачь, это всего лишь шорт лист и тем более он Шахтеру нужен
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 06.01.2020 13:19
    -1
    Анатолий Власович, 06.01.2020 12:54
    Ты это Матузалему расскажи.
    І Тайсону))))
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 06.01.2020 13:17
    +2
    Axmetov1, 06.01.2020 12:58
    Любит Пеп именно наших игроков
    Начал с Чигринского
    Ссылка
    Axmetov1
    online
    Axmetov1, 06.01.2020 13:08
    0
    С Шахтёра уже 2 игрока Пепом были куплены и третьего рассматривает Назовите ещё один клуб,где бы Гвардиола 2-3 игроков покупал бы
    Ссылка
    Maxim_kravets
      Maxim_kravets, 06.01.2020 13:04
    0
    Axmetov1, 06.01.2020 12:58
    Любит Пеп именно наших игроков
    Так у него,вроде, славянские корни есть
    Ссылка
    Axmetov1
    online
    Axmetov1, 06.01.2020 12:58
    -2
    Любит Пеп именно наших игроков
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 06.01.2020 12:55
    -7
    Вспоминаю свечу перед штрафной Пятова.
    А потом гол от Степаненко
    Коля хороший левый бек.
    Но центральный должен быть физически крепким.
    И это всего лишь шорт лист.
    Вот вместо Зины на левый фланг супер было.
    Потому что Коля технически сильнее Зинченко.
    Ссылка
    Анатолий Власович
    online
      Анатолий Власович, 06.01.2020 12:54
    0
    serge_kr, 06.01.2020 12:45
    Если будет реальное предложение то Шахтер легко отпустит Николая , это не Суркис который передерживает молодых талантов и гробит их!
    Ты это Матузалему расскажи.
    Ссылка
    Dirkochelo
    online
      Dirkochelo, 06.01.2020 12:53
    -2
    Так усе наши говорили, что он и Коваленко дубовые, хуже Гармаша и Морозюка....
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 06.01.2020 12:45
    +7
    Если будет реальное предложение то Шахтер легко отпустит Николая , это не Суркис который передерживает молодых талантов и гробит их!
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 06.01.2020 12:48
    +4
    Матвиенко в Ман Сити-это было бы круто,
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 06.01.2020 14:03
    +2
    kina_ne_bydet, 06.01.2020 14:02
    Защитниками ШД интересуются Ман Сити, а защитниками Динамо Фехервары
    и Ризеспори
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 06.01.2020 14:02
    +2
    Защитниками ШД интересуются Ман Сити, а защитниками Динамо Фехервары
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 06.01.2020 14:01
    +2
    trasher87 trasher87, 06.01.2020 13:59
    Странные какие то ассоциации у вас по поводу плача))))).
    Ещё раз с учётом того, что комментировать здесь могут абсолютно все, выражать свою мысль абсолютно все.
    Я выразил свое мнение.
    Коля отличный защитник но левый, не центральный.
    Его Фонсека сделал центральным из за Исмаили и огромной дыре в защите.
    Но извините в команде Шахтер где в Европе постоянно клуб пропускал.
    Центральный защитник Матвиенко был не надёжен.
    Другое дело если агент его протолкнет в Англию это да.
    Конечно если Матвиенко уйдет в Шахтере нет защитников которые могут закрыть эту позицию.
    Но с учётом того что надо кого то продавать, потому что Шахтер клуб который живёт не на созидании игроков а на продаже, то он может продать Колю.
    А скажите ещё раз какую то херню, а мы ее обсудим. Пожалуйста
    Ну да МС это не какой то там турецкий чегототамспорт... шорт лист МС дауны составляют, надо было им твоё мнение спросить
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 06.01.2020 13:17
    +2
    Axmetov1, 06.01.2020 12:58
    Любит Пеп именно наших игроков
    Начал с Чигринского
    Ссылка
    max.khoduk
      max.khoduk, 06.01.2020 12:48
    +2
    Успехов нашему игроку в АПЛ!
    Ссылка
    Frankov
    online
      Frankov, 06.01.2020 13:58
    +1
    trasher87 trasher87, 06.01.2020 12:55
    Вспоминаю свечу перед штрафной Пятова.
    А потом гол от Степаненко
    Коля хороший левый бек.
    Но центральный должен быть физически крепким.
    И это всего лишь шорт лист.
    Вот вместо Зины на левый фланг супер было.
    Потому что Коля технически сильнее Зинченко.
    Ты лучше сиди и вспоминай,как ЧмоШо с середины поля от словенцев пропустил.
    Ссылка
    keysii
      keysii, 06.01.2020 13:52
    +1
    думаю меньше чем за 20лямов не отпустят
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 06.01.2020 13:27
    +1
    trasher87 trasher87, 06.01.2020 12:55
    Вспоминаю свечу перед штрафной Пятова.
    А потом гол от Степаненко
    Коля хороший левый бек.
    Но центральный должен быть физически крепким.
    И это всего лишь шорт лист.
    Вот вместо Зины на левый фланг супер было.
    Потому что Коля технически сильнее Зинченко.
    Не плачь, это всего лишь шорт лист и тем более он Шахтеру нужен
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 06.01.2020 12:45
    +1
    до ЧЕ Матвиенко шахтёр точно не продаст никому.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 06.01.2020 13:41
    0
    Гвардиола слушается советов Зинченко? Именно его среди всех украинцев Зина называл как самого лучшего кандидата на попадание в состав Манчестер Сити.
    Ссылка
    Axmetov1
    online
    Axmetov1, 06.01.2020 13:08
    0
    С Шахтёра уже 2 игрока Пепом были куплены и третьего рассматривает Назовите ещё один клуб,где бы Гвардиола 2-3 игроков покупал бы
    Ссылка
    Maxim_kravets
      Maxim_kravets, 06.01.2020 13:04
    0
    Axmetov1, 06.01.2020 12:58
    Любит Пеп именно наших игроков
    Так у него,вроде, славянские корни есть
    Ссылка
    Анатолий Власович
    online
      Анатолий Власович, 06.01.2020 12:54
    0
    serge_kr, 06.01.2020 12:45
    Если будет реальное предложение то Шахтер легко отпустит Николая , это не Суркис который передерживает молодых талантов и гробит их!
    Ты это Матузалему расскажи.
    Ссылка
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