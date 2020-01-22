Почему Матвиенко нужно отпустить в АПЛ

Дыма без огня не бывает. А если и бывает, то все равно небезосновательно. Это, конечно же, ваше дело, верить в информацию о том, что лондонский «Арсенал» собирается до начала февраля подписать защитника донецкого «Шахтера» и сборной Украины Николая Матвиенко, однако то, что этот разговор возник не на пустом месте – однозначно. Причем, что показательно, заинтересованных сторон в этой связи намного больше, чем кажется на первый взгляд.

Чтобы не быть голословным, попытаюсь сразу же отделить «мухи от котлет». Итак, прогресс все еще молодого (23 года) центрального (точнее, универсального) защитника «горняков» виден невооруженным взглядом. Особенно после того, как донецкий коллектив покинул Ярослав Ракицкий. На место ушедшего в «Зенит» лидера защиты чемпионов Украины был внедрен Матвиенко, и отряд не заметил потери бойца. Оказалось, что и с первым пасом у Николая обстоят дела не хуже, и позицию он держит, и неуступчив в единоборствах, отлично видит поле, а с точки зрения скорости будет явно получше Ярика. Матвиенко очень быстро стал основным и незаменимым центрбеком «Шахтера». Да и сборной Украины тоже. Именно Николай при тренере Шевченко провел за «сине-желтых» больше всего поединков. В общем, парень имеет хорошую прессу и не менее лестные отзывы специалистов. Поэтому не удивительно, что время от времени персону этого игрока сопровождают разного рода слухи.

До информации об интересе «Арсенала» была тема о возможном интересе к Матвиенко «МанСити». Если сделать выжимки по этому поводу, то в сухом остатке имеем следующее: якобы Николай входит в расширенный шорт-лист «Сити» на ближайшее трансферное окно. Снова-таки, вроде бы скауты команды Гвардиолы не единожды просматривали этого футболиста как в матчах внутреннего календаря, так и международного (благо, что «Шахтер» и «МанСити» играли в одной группе ЛЧ). Да и на домашнем матче сборной Украины против Португалии, по имеющейся информации, тоже присутствовали представители манкунианцев, смотревшие все за тем же Колей.

Что касается позиции самого футболиста, то он в конце прошлого года по этому поводу высказался недвусмысленно: мол, даже если у меня будет в пять раз меньше зарплата, я бы все равно перешел в «Сити». Потому что там намного сильнее чемпионат и есть место для развития.

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Однако, несмотря на то, что зимнее трансферное окно уже давно распахнуто, «МанСити» пока что не проявляет активность на этом фронте. Во всяком случае, анонсированный ранее интерес к Матвиенко покамест не подкреплен даже на уровне очередных слухов. При желании такое положение вещей можно объяснить следующим образом. Да, действительно, «Сити» кровь из носу нужен центрбек, и клуб наверняка с этим запросом будет выходить на рынок. Но, как говорилось еще прошлой осенью, Матвиенко был отнюдь не на первом месте среди приоритетов «горожан», а, с другой стороны, этот вопрос курировал уже бывший тренер команды Артета, которого на «Этихаде» уже нет. Вполне может быть, что Гвардиоле сейчас просто не до этого – ему нужно выстроить работу своего тренерского штаба с учетом ухода Артеты. А уже потом «Сити» наверняка возьмется и за трансферы.

А вот Артета, возглавивший давеча «Арсенал», по всей видимости, интереса к Матвиенко не утратил. Кстати, ситуация с защитной линией в лондонском клубе чем-то похожа на положение вещей в клубе из Манчестера. И там, и там есть серьезные претензии к игрокам этой линии, в частности, к центрбекам. И там, и там возникли серьезные бреши из-за травм, и там, и там, на место центральных защитников зачастую приходится переквалифицировать исполнителей иного амплуа. То есть, «Арсеналу» тоже очень нужен новый центральный защитник. И в отличие от «Сити», который наверняка может себе позволить подписать условного Шкриньяра миллионов за восемьдесят, «Арсенал» на данном временном отрезке подобных денег на игрока этого амплуа выделить вряд ли может. И в этой связи вариант с Матвиенко видится для «канониров» чуть ли не оптимальным с точки зрения соотношении «цена-качество».

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Но, снова-таки, возникает вопрос: а насколько реален этот интерес «Арсенала»? Если судить по нашей прессе, то таки да. Говорят, что якобы переговоры между клубами уже находятся на продвинутой стадии, и что представитель «Арсенала» уже встречался с гендиром «горняков» Палкиным. И что «Шахтер» не горит желанием отпускать своего основного игрока, но за хорошие деньги готов это сделать. Точнее, за очень хорошие. Но, с другой стороны, реальных подтверждений во всезнающей британской спортивной прессе всех этих телодвижений вроде бы как нет. Что, в свою очередь, вызывает определенные сомнения по поводу реальности этих переговоров.

Нельзя также исключать, что эта «возня» вокруг Матвиенко делается искусственно. Очень даже может быть, что вектор интереса «Арсенала» к центрбеку «горняков» нарисован агентами Николая. Дело в том, что у Матвиенко через полтора года истекает срок соглашения с «Шахтером», и клуб пока что не проявляет активности в сторону продления соглашения и, что более важно, повышения оклада. Так что может быть и так, что подобным нехитрым способом окружение игрока пытается прозрачно намекнуть «Шахтеру», что нужно что-то думать и как-то решать. Причем чем быстрее, тем лучше.

Если ситуация обстоит именно так – идут откровенные посылы об улучшении условий контракта с донецким клубом, то, по всей видимости, сторона Матвиенко должна одержать победу. Этот игрок очень нужен клубу, к тому же, на Евро-2020 он может себя хорошо проявить и как следствие подписать предварительное соглашение с любым другим клубом, так что лучше сейчас перебдеть, чем потом кусать локти.

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Но если интерес с Туманного Альбиона действительно предметный, Матвиенко нужно цепляться за этот шанс зубами. Причем в данном случае практически не важно, речь идет о «МанСити» или «Арсенале», ведь в любом случае, это видные и притягательные английские клубы, не калифы на час типа «Шеффилда», и не вечные неудачники типа «Ньюкасла». Более того, в Лондоне Николаю удалось бы быстрее пробиться в основу – все же уровень нынешнего «Арсенала» пониже будет, чем «Сити». Там бы Матвиенко под руководством «нового Гвардиолы» стал еще более крутым и разносторонним футболистом, прибавил бы и с точки зрения уверенности и харизмы.

В общем, от перехода в АПЛ Николай бы однозначно выиграл. Посмотрите, как прибавил его друг Зинченко после перехода в АПЛ. Или как вырос над собой Малиновский, перебравшийся за рубеж. Да и Яремчук тоже. Ведь в этой связи очень важно попасть «туда» в нужное время. Очень желательно – в молодом возрасте. Пример вышеупомянутых товарищей эту тенденцию лишь подтвердит. Как подтвердит ее и пример Ярмоленко и Коноплянки, поздно оказавшихся на Западе. Да и для сборной Украины такой переход был явным шагом вперед, ведь Матвиенко заметно бы заматерел, вырос с точки зрения надежности и лидерских качеств.

Вырастет ли Матвиенко, оставшись в «Шахтере»? Да, конечно. Если он хочет прогрессировать, то будет это делать, ведь предпосылки для роста есть. Но в таком случае этот игрок обязательно рано или поздно столкнется с потерей мотивации, когда перерастет потолок УПЛ, как тот же Ракицкий или Тайсон, когда будет уже просто неинтересно.

Несомненно, сейчас для «Шахтера» Матвиенко очень важен. Но если за этого парня дадут хорошие деньги, его нужно отпускать. Для его блага. И для блага клуба, ведь свято место пустовать не будет. Доказано Ракицким.

Ведь на подходе Бондарь, да и о Бондаренко не нужно забывать.

Валерий ВАСИЛЕНКО