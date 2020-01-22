Агент: «Арсенал хочет подписать Матвиенко до 1-го февраля»

Английский клуб заинтересован в покупке защитника донецкого «Шахтера»

  • 22.01.2020 11:33
  • 3474 просмотра
  • 9 комментариев
Агент: «Арсенал хочет подписать Матвиенко до 1-го февраля»
© ФК Шахтер Донецк. Николай Матвиенко

Лондонский «Арсенал» заинтересован в покупке 23-летнего украинского защитника донецкого «Шахтера» Николая Матвиенко. Об этом сообщил агент футболиста Юрий Данченко.

«В течение последнего времени мы с коллегами постоянно контактируем с представителями «Арсенала», проводим встречи. Доверенные лица «канониров» уже связывались с «Шахтером», и мы надеемся, что эти переговоры увенчаются успехом.

Горняки не так часто продают воспитанников своей академии в ведущие клубы Европы, поэтому для них этот трансфер может стать во многом знаковым. Посмотрим, как будут развиваться события дальше, но «Арсенал» хочет осуществить сделку до 1-го февраля — в нынешнее трансферное окно.

Сумма трансфера? В такие детали я вас не могу посвящать. Скоро все узнаете…», — отметил Данченко.

В текущем сезоне Николай провел за «Шахтер» 21 матч во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Контракт Матвиенко с «Шахтером» рассчитан до лета 2021-го года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €3 миллиона.

В активе футболиста 26 матчей в составе национальной сборной Украины.

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Источник — zbirna.com

(8 голосов)

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Комментарии
    ВВВ
    online
      ВВВ, 22.01.2020 12:43
    0
    name_footbol, 22.01.2020 12:30
    Продадут, как раз купили Бразильского защитника!
    Купили не тільки бразильського центрбека,але й повернули з оренди Бондаренка.А що саме головне,що є ще Бондар,який коли виходив показав доволі високий класс. Тож на сьогодні у Шахтаря є 5 центрбеків не рахуючи куленого молодого бразильця(йому ще треба призвичаїтись до гри команди,зрозуміти тактику ,зігратися з партнерами.).Тому наразі на цій позиції у команди явний еребір,тому можна родавати без особливих втрат. Є ще Степаненко,який в разі чого може закрити позицію центрбека,враховуючи що на місце оорніка є і одужавший Майкон і молодий Маркос Антоніо.
    Ссылка
    Сергей Ксендзик
    Сергей Ксендзик, 22.01.2020 12:37
    0
    Явно не 3 повинно бути... Молодий, гравець збірної....
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    name_footbol
      name_footbol, 22.01.2020 12:30
    +1
    Продадут, как раз купили Бразильского защитника!
    Ссылка
    ВВВ
    online
      ВВВ, 22.01.2020 12:24
    0
    Evgene Boykinyuk, 22.01.2020 12:14
    не бойся, ахметов не потеряет, если что вам повысит на что-нибудь стоимость и своё вернёт.
    Заздри мовчки!!! Байдуже куди перейде Матвієнко,головне що це топ-клуб АПЛ а тому Матвієнко або буде рогресувати(і це люс як для нього,так і для збірної) або почне бігати о орендах,як Лунін.ринаймі характер у Миколи є,бійцівські якості також,він достатньо молодий але вже досвічений гравець аби розуміти що отримає шанс і має ним скористатися!!!
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 22.01.2020 12:17
    +1
    надо продавать, это будет хорошая репутационная сделка
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 22.01.2020 12:15
    +2
    Отлично. Если правда удачи Колян
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 22.01.2020 12:14
    -2
    axylinam, 22.01.2020 11:54
    Пишут про 3 миллиона евро-за такие копейки нельзя продавать,не меньше чем 15 лямов
    не бойся, ахметов не потеряет, если что вам повысит на что-нибудь стоимость и своё вернёт.
    Ссылка
    axylinam
    online
    axylinam, 22.01.2020 11:54
    -1
    Пишут про 3 миллиона евро-за такие копейки нельзя продавать,не меньше чем 15 лямов
    Ссылка
    Morfeo1
      Morfeo1, 22.01.2020 11:51
    +1
    3 миллиона
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 22.01.2020 12:15
    +2
    Отлично. Если правда удачи Колян
    Ссылка
    name_footbol
      name_footbol, 22.01.2020 12:30
    +1
    Продадут, как раз купили Бразильского защитника!
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 22.01.2020 12:17
    +1
    надо продавать, это будет хорошая репутационная сделка
    Ссылка
    Morfeo1
      Morfeo1, 22.01.2020 11:51
    +1
    3 миллиона
    Ссылка
    ВВВ
    online
      ВВВ, 22.01.2020 12:43
    0
    name_footbol, 22.01.2020 12:30
    Продадут, как раз купили Бразильского защитника!
    Купили не тільки бразильського центрбека,але й повернули з оренди Бондаренка.А що саме головне,що є ще Бондар,який коли виходив показав доволі високий класс. Тож на сьогодні у Шахтаря є 5 центрбеків не рахуючи куленого молодого бразильця(йому ще треба призвичаїтись до гри команди,зрозуміти тактику ,зігратися з партнерами.).Тому наразі на цій позиції у команди явний еребір,тому можна родавати без особливих втрат. Є ще Степаненко,який в разі чого може закрити позицію центрбека,враховуючи що на місце оорніка є і одужавший Майкон і молодий Маркос Антоніо.
    Ссылка
    Сергей Ксендзик
    Сергей Ксендзик, 22.01.2020 12:37
    0
    Явно не 3 повинно бути... Молодий, гравець збірної....
    Ссылка
    ВВВ
    online
      ВВВ, 22.01.2020 12:24
    0
    Evgene Boykinyuk, 22.01.2020 12:14
    не бойся, ахметов не потеряет, если что вам повысит на что-нибудь стоимость и своё вернёт.
    Заздри мовчки!!! Байдуже куди перейде Матвієнко,головне що це топ-клуб АПЛ а тому Матвієнко або буде рогресувати(і це люс як для нього,так і для збірної) або почне бігати о орендах,як Лунін.ринаймі характер у Миколи є,бійцівські якості також,він достатньо молодий але вже досвічений гравець аби розуміти що отримає шанс і має ним скористатися!!!
    Ссылка
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