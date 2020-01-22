Агент: «Арсенал хочет подписать Матвиенко до 1-го февраля»

Лондонский «Арсенал» заинтересован в покупке 23-летнего украинского защитника донецкого «Шахтера» Николая Матвиенко. Об этом сообщил агент футболиста Юрий Данченко.

«В течение последнего времени мы с коллегами постоянно контактируем с представителями «Арсенала», проводим встречи. Доверенные лица «канониров» уже связывались с «Шахтером», и мы надеемся, что эти переговоры увенчаются успехом.

Горняки не так часто продают воспитанников своей академии в ведущие клубы Европы, поэтому для них этот трансфер может стать во многом знаковым. Посмотрим, как будут развиваться события дальше, но «Арсенал» хочет осуществить сделку до 1-го февраля — в нынешнее трансферное окно.

Сумма трансфера? В такие детали я вас не могу посвящать. Скоро все узнаете…», — отметил Данченко.

В текущем сезоне Николай провел за «Шахтер» 21 матч во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Контракт Матвиенко с «Шахтером» рассчитан до лета 2021-го года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €3 миллиона.

В активе футболиста 26 матчей в составе национальной сборной Украины.