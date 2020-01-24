Артета отказался обсуждать трансфер Матвиенко

Главный тренер лондонского «Арсенала» признал, что линия обороны команды нуждается в усилении

  • 24.01.2020 15:42
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Артета отказался обсуждать трансфер Матвиенко
© ФК Арсенал Лондон. Микель Артета

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета отказался отвечать на вопрос о возможной покупке 23-летнего защитника «Шахтера» и сборной Украины Николая Матвиенко на пресс-конференции, которая состоялась в пятницу.

«Я не собираюсь публично обсуждать какие-либо слухи», — заявил Артета, когда его попросили рассказать о возможном приобретении украинца.

«Правда, что у нас мало игроков обороны, но есть и другие позиции, нуждающиеся в усилении. Шансы на то, что мы кого-нибудь подпишем — 50 на 50», — добавил Артета.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» хочет получить за Матвиенко €30 миллионов.

В текущем сезоне Николай провел за «Шахтер» 21 матч во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт Матвиенко с «Шахтером» рассчитан до лета 2021-го года.

В активе футболиста 26 матчей в составе национальной сборной Украины.

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Источник — Goal.com

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