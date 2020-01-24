Арсенал готов взять Матвиенко в аренду с обязательным правом выкупа

По информации zbirna.com, «Шахтер» и «Арсенал» продолжают переговоры о переходе защитника Николая Матвиенко.



Украинский клуб хочет получить 30 миллионов фунтов, однако лондонской клуб не готов заплатить эти деньги, но не против взять игрока в аренду до конца сезона за 4,5 миллиона фунтов с обязательным правом выкупа за 22 миллиона.



Отметим, что контракт 23-летнего игрока с «Шахтером» завершается через полтора года, поэтому в теории у клуба этой зимой есть возможность получить максимальную сумму за футболиста.



Матвиенко является основным защитником «Шахтера» и сборной Украины.