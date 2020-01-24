Арсенал готов взять Матвиенко в аренду с обязательным правом выкупа

Клубы ведут переговоры о переходе украинца

  • 24.01.2020 12:12
  • 3517 просмотров
  • 23 комментария
Арсенал готов взять Матвиенко в аренду с обязательным правом выкупа
© Skysports.com

По информации zbirna.com, «Шахтер» и «Арсенал» продолжают переговоры о переходе защитника Николая Матвиенко.

Украинский клуб хочет получить 30 миллионов фунтов, однако лондонской клуб не готов заплатить эти деньги, но не против взять игрока в аренду до конца сезона за 4,5 миллиона фунтов с обязательным правом выкупа за 22 миллиона.

Отметим, что контракт 23-летнего игрока с «Шахтером» завершается через полтора года, поэтому в теории у клуба этой зимой есть возможность получить максимальную сумму за футболиста.

Матвиенко является основным защитником «Шахтера» и сборной Украины.

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Источник — zbirna.com

(14 голосов)

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Комментарии
    ВВВ
    online
      ВВВ, 24.01.2020 13:29
    0
    axylinam, 24.01.2020 12:22
    Формулировка мутная,одно дело в рассрочку покупают,другое дело обязательный выкуп из обязательного придумают необязательный,придумают форс мажорные причины и всё
    І що тут для тебе такого незрозумілого? За півроку Арсенал платить 4,5 млн.За ці півроку вони мають визначитись будуть його купувати остаточно чи ні. І тут важливі 2 моменти.Момент перший -ціна за викуп контракту Матвієнка вже визначена в 22 млн.Момент другий- інший клуб може купити Матвієнка тільки у випадку якщо Арсенал відмовиться після оренди викуповувати контракт Матвієнка. Тож тут все прозоро і всім зрозуміло!!!
    Ссылка
    Иван Грозный
      Иван Грозный, 24.01.2020 13:29
    0
    zac1310, 24.01.2020 13:23
    не если, а купят по-любому
    купят, если в договоре будет условие-Арсенал берет на себя обязательство выкупить игрока по истечении срока аренды ,если нет ,тогда по-любому не будет.
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 24.01.2020 13:23
    0
    Evgene Boykinyuk, 24.01.2020 12:50
    то есть если Арсенал захочет после аренды выкупить, шатха не сможет отказать.
    не если, а купят по-любому
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 24.01.2020 13:22
    +1
    axylinam, 24.01.2020 12:54
    На самом деле просто берут в аренду-захотят воспользуются правом,не захотят не воспользуются,скорее всего опять утка
    ...вообще-то есть две формулировки - "с правом первоочередного выкупа по истечении аренды" - это если подойдёт, то выкупят, и "с правом обязательного выкупа" то есть, это отложенный выкуп, обычно из-за финансового феерплей (по-моему так ПСЖ Мбапе покупал). Тут написанно, что второй вариант, так что, если договорятся, то по-любому купят.
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 24.01.2020 13:06
    +4
    мой клуб ДК но от трансферной политики шахты я иногда в ахуе,как они это делают
    Ссылка
    Иван Грозный
      Иван Грозный, 24.01.2020 12:59
    +1
    Evgene Boykinyuk, 24.01.2020 12:50
    то есть если Арсенал захочет после аренды выкупить, шатха не сможет отказать.
    то есть-покупатель по завершении срока аренды не передал выкупную стоимость продавцу, последний на законных основаниях может требовать возврата своего имущества.А отказать или нет ничего не говорится ,более того-При варианте аренды с последующим выкупом, Арсенал в любой момент имеет право расторгнуть договор и вернуть игрока в команду без дополнительных обязательств.
    Ссылка
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 24.01.2020 12:57
    -1
    Evgene Boykinyuk, 24.01.2020 12:50
    то есть если Арсенал захочет после аренды выкупить, шатха не сможет отказать.
    Верно, а если откажется, скорее всего неустойку заплатит.
    Ссылка
    axylinam
    online
    axylinam, 24.01.2020 12:54
    -1
    Evgene Boykinyuk, 24.01.2020 12:49
    не с обязательным выкупом, а с правом обязательного выкупа, читай внимательнее..
    На самом деле просто берут в аренду-захотят воспользуются правом,не захотят не воспользуются,скорее всего опять утка
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 24.01.2020 12:50
    0
    то есть если Арсенал захочет после аренды выкупить, шатха не сможет отказать.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 24.01.2020 12:49
    0
    axylinam, 24.01.2020 12:22
    Формулировка мутная,одно дело в рассрочку покупают,другое дело обязательный выкуп из обязательного придумают необязательный,придумают форс мажорные причины и всё
    не с обязательным выкупом, а с правом обязательного выкупа, читай внимательнее..
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 24.01.2020 12:39
    +1
    хороший вариант, Арсенал немного экономит...
    надеюсь Шахтер не станет препятствовать
    Ссылка
    fedd1979
    online
    fedd1979, 24.01.2020 12:36
    -1
    30 мільйонів за Матвієнка??? Народ, ви в це реально вірите???
    Ссылка
    totolink
      totolink, 24.01.2020 12:33
    +4
    Отличные условия и для игрока, и для клубов! Заиграет - оставят,а нет- вернут! Но Шахтер уже будет в плюсах! Да и опыт для хлопца будет не малый!
    Ссылка
    Иван Грозный
      Иван Грозный, 24.01.2020 12:28
    +2
    serge_kr, 24.01.2020 12:26
    Не сейчас так после Евро!
    а тут очередной воспитанник Шахтера переходит в топ клуб,подразумевает -уже переходит или нет?
    то есть 100% перейдет?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.01.2020 12:28
    +3
    Это правильная сделка, если проявит себя выкупят, нет отправят назад.
    Желаю Коле роста.
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 24.01.2020 12:26
    -2
    Иван Грозный, 24.01.2020 12:24
    переходит и это окончательно?
    Не сейчас так после Евро!
    Ссылка
    Иван Грозный
      Иван Грозный, 24.01.2020 12:24
    +2
    serge_kr, 24.01.2020 12:22
    У них зависть, потому что хваленого Миколенко никто не хочет, а тут очередной воспитанник Шахтера переходит в топ клуб!
    переходит и это окончательно?
    Ссылка
    axylinam
    online
    axylinam, 24.01.2020 12:22
    0
    Формулировка мутная,одно дело в рассрочку покупают,другое дело обязательный выкуп из обязательного придумают необязательный,придумают форс мажорные причины и всё
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 24.01.2020 12:22
    -1
    Frankov, 24.01.2020 12:18
    Сейчас вылезут заднеприводные финансовые воротилы из муSSарни,и дадут свою оценку лохам из Арсенала.
    У них зависть, потому что хваленого Миколенко никто не хочет, а тут очередной воспитанник Шахтера переходит в топ клуб!
    Ссылка
    Frankov
      Frankov, 24.01.2020 12:18
    -5
    Сейчас вылезут заднеприводные финансовые воротилы из муSSарни,и дадут свою оценку лохам из Арсенала.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 24.01.2020 12:14
    +7
    Хорошие деньги. И достойный клуб
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 24.01.2020 13:06
    +4
    мой клуб ДК но от трансферной политики шахты я иногда в ахуе,как они это делают
    Ссылка
    totolink
      totolink, 24.01.2020 12:33
    +4
    Отличные условия и для игрока, и для клубов! Заиграет - оставят,а нет- вернут! Но Шахтер уже будет в плюсах! Да и опыт для хлопца будет не малый!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.01.2020 12:28
    +3
    Это правильная сделка, если проявит себя выкупят, нет отправят назад.
    Желаю Коле роста.
    Ссылка
    Иван Грозный
      Иван Грозный, 24.01.2020 12:28
    +2
    serge_kr, 24.01.2020 12:26
    Не сейчас так после Евро!
    а тут очередной воспитанник Шахтера переходит в топ клуб,подразумевает -уже переходит или нет?
    то есть 100% перейдет?
    Ссылка
    Иван Грозный
      Иван Грозный, 24.01.2020 12:24
    +2
    serge_kr, 24.01.2020 12:22
    У них зависть, потому что хваленого Миколенко никто не хочет, а тут очередной воспитанник Шахтера переходит в топ клуб!
    переходит и это окончательно?
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 24.01.2020 13:23
    +1
    Evgene Boykinyuk, 24.01.2020 12:50
    то есть если Арсенал захочет после аренды выкупить, шатха не сможет отказать.
    не если, а купят по-любому
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 24.01.2020 13:22
    +1
    axylinam, 24.01.2020 12:54
    На самом деле просто берут в аренду-захотят воспользуются правом,не захотят не воспользуются,скорее всего опять утка
    ...вообще-то есть две формулировки - "с правом первоочередного выкупа по истечении аренды" - это если подойдёт, то выкупят, и "с правом обязательного выкупа" то есть, это отложенный выкуп, обычно из-за финансового феерплей (по-моему так ПСЖ Мбапе покупал). Тут написанно, что второй вариант, так что, если договорятся, то по-любому купят.
    Ссылка
    Иван Грозный
      Иван Грозный, 24.01.2020 12:59
    +1
    Evgene Boykinyuk, 24.01.2020 12:50
    то есть если Арсенал захочет после аренды выкупить, шатха не сможет отказать.
    то есть-покупатель по завершении срока аренды не передал выкупную стоимость продавцу, последний на законных основаниях может требовать возврата своего имущества.А отказать или нет ничего не говорится ,более того-При варианте аренды с последующим выкупом, Арсенал в любой момент имеет право расторгнуть договор и вернуть игрока в команду без дополнительных обязательств.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 24.01.2020 12:39
    +1
    хороший вариант, Арсенал немного экономит...
    надеюсь Шахтер не станет препятствовать
    Ссылка
    ВВВ
    online
      ВВВ, 24.01.2020 12:16
    +1
    Чогось подібного я і очікував - 30 млн не дали але 26,5 млн готові віддати!!! Правда це у виадку якщо Микола їм підійде,а я думаю що підійде,він хлопець тямущій!
    Ссылка
    ВВВ
    online
      ВВВ, 24.01.2020 13:29
    0
    axylinam, 24.01.2020 12:22
    Формулировка мутная,одно дело в рассрочку покупают,другое дело обязательный выкуп из обязательного придумают необязательный,придумают форс мажорные причины и всё
    І що тут для тебе такого незрозумілого? За півроку Арсенал платить 4,5 млн.За ці півроку вони мають визначитись будуть його купувати остаточно чи ні. І тут важливі 2 моменти.Момент перший -ціна за викуп контракту Матвієнка вже визначена в 22 млн.Момент другий- інший клуб може купити Матвієнка тільки у випадку якщо Арсенал відмовиться після оренди викуповувати контракт Матвієнка. Тож тут все прозоро і всім зрозуміло!!!
    Ссылка
    Иван Грозный
      Иван Грозный, 24.01.2020 13:29
    0
    zac1310, 24.01.2020 13:23
    не если, а купят по-любому
    купят, если в договоре будет условие-Арсенал берет на себя обязательство выкупить игрока по истечении срока аренды ,если нет ,тогда по-любому не будет.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 24.01.2020 12:50
    0
    то есть если Арсенал захочет после аренды выкупить, шатха не сможет отказать.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 24.01.2020 12:49
    0
    axylinam, 24.01.2020 12:22
    Формулировка мутная,одно дело в рассрочку покупают,другое дело обязательный выкуп из обязательного придумают необязательный,придумают форс мажорные причины и всё
    не с обязательным выкупом, а с правом обязательного выкупа, читай внимательнее..
    Ссылка
    axylinam
    online
    axylinam, 24.01.2020 12:22
    0
    Формулировка мутная,одно дело в рассрочку покупают,другое дело обязательный выкуп из обязательного придумают необязательный,придумают форс мажорные причины и всё
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 24.01.2020 12:14
    0
    Хорошая сделка, нужно отпускать Николая!
    Ссылка
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