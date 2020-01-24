Арсенал готов взять Матвиенко в аренду с обязательным правом выкупа

По информации zbirna.com, «Шахтер» и «Арсенал» продолжают переговоры о переходе защитника Николая Матвиенко.
Украинский клуб хочет получить 30 миллионов фунтов, однако лондонской клуб не готов заплатить эти деньги, но не против взять игрока в аренду до конца сезона за 4,5 миллиона фунтов с обязательным правом выкупа за 22 миллиона.
Отметим, что контракт 23-летнего игрока с «Шахтером» завершается через полтора года, поэтому в теории у клуба этой зимой есть возможность получить максимальную сумму за футболиста.
Матвиенко является основным защитником «Шахтера» и сборной Украины.
Источник — zbirna.com
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надеюсь Шахтер не станет препятствовать
то есть 100% перейдет?
Желаю Коле роста.
Желаю Коле роста.
то есть 100% перейдет?
надеюсь Шахтер не станет препятствовать
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