ФЛИК: «Если ты останешься в Барселоне, то вообще не будешь играть»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ганс-Дитер Флик решил отказаться от услуг капитана клуба немецкого вратаря Марка-Андре тер Штегена.

«Если ты останешься в Барселоне, то вообще не будешь играть», — предупредил Флик вратаря.

Флик решил сделать первым номером команды Хоана Гарсию, а его дублером Войцеха Щенсны.

Несмотря на все, Тер Штеген планирует доработать с клубом контракт до 2028 года. Ранее сообщалось, что именитый немецкий вратарь Марка-Андре тер Штеген снова получил травму и перенесет операцию.