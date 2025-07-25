ФЛИК: «Если ты останешься в Барселоне, то вообще не будешь играть»
Тренер предупредил Марка-Андре тер Штегена
Главный тренер каталонской «Барселоны» Ганс-Дитер Флик решил отказаться от услуг капитана клуба немецкого вратаря Марка-Андре тер Штегена.
«Если ты останешься в Барселоне, то вообще не будешь играть», — предупредил Флик вратаря.
Флик решил сделать первым номером команды Хоана Гарсию, а его дублером Войцеха Щенсны.
Несмотря на все, Тер Штеген планирует доработать с клубом контракт до 2028 года. Ранее сообщалось, что именитый немецкий вратарь Марка-Андре тер Штеген снова получил травму и перенесет операцию.
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