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  4. ФЛИК: «Если ты останешься в Барселоне, то вообще не будешь играть»
Испания
25 июля 2025, 01:35 |
235
0

ФЛИК: «Если ты останешься в Барселоне, то вообще не будешь играть»

Тренер предупредил Марка-Андре тер Штегена

25 июля 2025, 01:35 |
235
0
ФЛИК: «Если ты останешься в Барселоне, то вообще не будешь играть»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ганс-Дитер Флик

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ганс-Дитер Флик решил отказаться от услуг капитана клуба немецкого вратаря Марка-Андре тер Штегена.

«Если ты останешься в Барселоне, то вообще не будешь играть», — предупредил Флик вратаря.

Флик решил сделать первым номером команды Хоана Гарсию, а его дублером Войцеха Щенсны.

Несмотря на все, Тер Штеген планирует доработать с клубом контракт до 2028 года. Ранее сообщалось, что именитый немецкий вратарь Марка-Андре тер Штеген снова получил травму и перенесет операцию.

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Ханс-Дитер Флик Марк-Андре тер Штеген Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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