Без шансов на возвращение в состав. Вратарю Барселоны снова нужна операция
Марк-Андре тер Штеген снова имеет проблемы со спиной
33-летний немецкий голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген может оказаться в лазарете на четыре месяца.
По информации издания Sport.es, вратарю может понадобиться еще одна операция на спине.
Тер Штеген пропустил предсезонную подготовку из-за болей в спине, а последние дни мог заниматься только в спортивном зале.
На следующей неделе врачи «Барселоны» будут принимать совместное решение вместе с футболистом. Если тер Штегену сделают операцию, то он пропустит как минимум четыре месяца.
Марк-Андре тер Штеген потерял место в основном составе именно из-за аналогичных проблем со спиной в прошлом году.
Ранее сообщалось, что тренер каталонцев сообщил голкиперу, что не рассчитывает на него.
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