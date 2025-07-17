Без шансов на возвращение в состав. Вратарю Барселоны снова нужна операция

33-летний немецкий голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген может оказаться в лазарете на четыре месяца.

По информации издания Sport.es, вратарю может понадобиться еще одна операция на спине.

Тер Штеген пропустил предсезонную подготовку из-за болей в спине, а последние дни мог заниматься только в спортивном зале.

На следующей неделе врачи «Барселоны» будут принимать совместное решение вместе с футболистом. Если тер Штегену сделают операцию, то он пропустит как минимум четыре месяца.

Марк-Андре тер Штеген потерял место в основном составе именно из-за аналогичных проблем со спиной в прошлом году.

Ранее сообщалось, что тренер каталонцев сообщил голкиперу, что не рассчитывает на него.