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  4. Флик назвал пять игроков, которые должны покинуть Барселону
Испания
16 июля 2025, 09:11 |
1105
0

Флик назвал пять игроков, которые должны покинуть Барселону

Пенья, тер Штеген, Кристенсен, Ромеу и Виктор не нужны каталонскому клубу

16 июля 2025, 09:11 |
1105
0
Флик назвал пять игроков, которые должны покинуть Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Пау Виктор

Испанская «Барселона» продолжает подготовку к новому сезону, а ее главный тренер Ханс-Дитер Флик формирует состав для борьбы за самые высокие места.

По информации испанской прессы, наставник каталонского клуба назвал пять футболистов, которые должны покинуть состав «блаугранас». Президент и спортивный директор «Барселоны» планируют улучшить финансовое положение команды, поэтому попросили тренера выбрать тех, кто будет выставлен на трансфер.

В список вошли голкиперы Марк-Андре тер Штеген и Иньяки Пенья, защитник Андреас Кристенсен, полузащитник Ориоль Ромеу и форвард Пау Виктор. В услугах Ромеу заинтересована «Жирона», на Пенью есть несколько кандидатов с Франции, Англии и Италии.

С другими игроками сложнее – на Кристенсена пока нет претендентов, а тер Штеген отказывается уходить и планирует бороться за место в стартовом составе. Будущее Пау Виктора зависит от него самого – Флик может передумать и оставить талантливого форварда, если тот сумеет себя проявить на сборах.

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Барселона Ханс-Дитер Флик Иньяки Пенья Марк-Андре тер Штеген Андреас Кристенсен Ориоль Ромеу Пау Виктор трансферы трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник: Barca Universal
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