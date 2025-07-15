Полузащитник Барселоны летом покинет клуб. Флик на него не рассчитывает

33-летний опорный полузащитник Ориоль Ромеу вернулся в стан «Барселоны» после годичной аренды в «Жироне».

Возрастной игрок уже вернулся из отпуска и начал подготовку к новому сезону вместе с «сине-гранатовыми».

Несмотря на желание Ромеу попробовать закрепиться в «Барселоне», главный тренер Ганси Флик не видит Ориоля в своих планах.

В ближайшие дни коуч поговорит с полузащитником и посоветует ему найти новый клуб.

Главным претендентом на футболиста является «Жирона», которая не против вернуть полузащитника обратно. Специалист клуба Мичел ценит мастерство Ориоля и хочет войти в сезон именно с Ромеу в составе.

В прошлом игровом году 2024/25 Ромеу сыграл 31 поединок в составе «Жироны» и заработал пять желтых карточек.