Сетьен не решит проблем Барселоны. Теперь это уже ясно

Далеко не всегда смена рулевого на тренерском мостике чревата для команды оперативным успешным результатом. Скорее даже наоборот. Вот у Сульшера, который только возглавил «МанЮнайтед» (еще с приставкой и.о.), получилось стартовать с места в карьер (дальше, правда, дело не пошло), а других подобных примеров в недавнем прошлом и не вспомнишь сразу. У Моуринью в «Тоттенхэме» не задалось, у Артеты в «Арсенале» - тоже, Анчелотти в «Эвертоне» не убедил, как и Гаттузо в «Наполи». В эту же канву отлично вписывается и пример Михайличенко и «Динамо». Но вот почему-то практически все были уверены, что с приходом на пост главного тренера «Барселоны» Кике Сетьена эта команда вмиг преобразится в лучшую сторону и будет показывать именно ту игру, которая не так давно сделала ее лучшим клубом мира.

Увы, но чудесного перевоплощения не получилось. Золушка пока что упрямо не хочет превращаться в принцессу, а ее карета в критические временные отрезки все так же напоминает тыкву. Более того, на основании трех проведенных матчей под руководством нового тренера (против «Гранады», «Ибицы» и «Валенсии»), можно даже сделать вывод, что с точки зрения создания голевых моментов «Барса» Вальверде смотрелась предпочтительнее. Почему же так получается, чего Сетьену не удалось достичь в «команде-мечты» блицкрига?

Ответы на эти и другие простые вопросы наверняка слишком сложные, оттого и не выходит у «Барселоны» добиться желаемого. Но, с другой стороны, сложность этих ответов скорее семантическая, нежели концептуальная. Проще говоря, что делать – понятно, как и кто виноват. Но вот для решения проблем обязательно понадобится время. Лучше – много времени. Но не факт, что оно у Сетьена будет.

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По информации близких к каталонскому клубу источников, Сетьен был в шоке от увиденного на первой тренировке своих новых подопечных. И в этот раз – все по-настоящему, без реверансов типа «я всю свою жизнь хотел работать по системе Кройфа» или «для меня честь тренировать Месси». Инсайдеры утверждают, что Кике был неприятно удивлен функциональным состоянием большинства своих подопечных. Причем это касалось как игроков основного состава, так и ближайшего резерва. К слову, на тренировках Сетьен не гнушается играть в квадрат с подопечными и смотрится как для своего возраста весьма неплохо.

Собственно, для того, чтобы понять, что нынешней «Барселоне» не хватает банальной «физики»не нужно обладать навыками аналитика-гения. Подобный изъян за «блаугранас» был замечен и в прошлом сезоне, особенно в лобовых матчах, в нынешнем же чемпионате эта болезнь наконец-то вырвалась наружу из инкубационного периода, превратившись в настоящую эпидемию.

Наверное, такому неприятному положению вещей можно найти логическое, объективное объяснение. Времени для закладывания функциональной готовности прошлым летом в межсезонье у Вальверде было действительно немного. Эрнесто долго не мог прийти в себя после краха на «Энфилде»; он долго пребывал в подвешенном положении: оставят/уберут. В итоге оставили, но нужные «шестеренки», отвечающие за диалог по оси «тренер - футболисты» были сломаны. А тут еще и эти дурацкие выставочные матчи на других континентах, непонятная травма Месси в отпуске, такой же непонятный приход в команду Гризманна, которому был рад, разве что, Бартомеу. И вот во всем этом ералаше отыскать рациональное зерно, привести все и всех к общему знаменателю было и правда сложно. Вальверде, похоже, все пустил на самотек. Исправить ситуацию уже экс-тренер «Барсы» не смог. Он лишь молча, с глазами, полными боли и отчаяния, как у потерявшейся таксы, созерцал происходящее.

Понятное дело, что подогнать «физику» хотя бы до степени «нормально» можно лишь в межсезонье. Когда же это делаешь по «ходу пьесы», получается примерно так, как во второй приход Михайличенко в «Динамо». В нашем случае есть одно существенно отличие: класс игроков «Барсы» до поры до времени мог нивелировать иные прорехи в функционалке. Но как только каталонцев ждал поединок против достойного соперника, коса обязательно находила камень. Вальверде в таком случае пытался делать хорошую мину при плохой игре. Мол, все же видели, что именно мы доминировали в матче с «Реалом» («Боруссией», «Славией», «Севильей», «Хетафе» - этот ряд можно при желании продолжить, только нужно ли). К чести его преемника, Кике пока что пытается оценивать ситуацию более или менее объективно. «Наше главное достижение в первом тайме – уйти на перерыв без пропущенного гола», - сказал главный тренер «Барселоны» после проигранного поединка на «Месталье».

А в целом Кике так охарактеризовал матч против «Валенсии»: «У нас было много бессмысленных пасов, это передачи ради передач. Наши возможности угрожать воротам соперника были ограничены. Никому не понравилось то, что мы сегодня увидели в нашем исполнении. «Валенсия» здорово накрывала наших игроков и давила на них». Подобная риторика в подобных случаях Вальверде была несвойственна. Но от осознания этого слабое утешение, ведь команда все так же работает на холостых оборотах.

И в этой связи следующий вопрос: те невероятные цифры по владению мячом в трех последних матчах команды – самоцель или прихоть нового тренера? Как мне кажется, ни первое, и ни второе. А цифры действительно феноменальные. Показатель владения мячом «Барселоны» в игре против «Гранады» - свыше 82 процентов, против «Ибицы» - 78, против «Валенсии» - 74. Но во всех этих поединках «сине-гранатовые» испытывали ощутимые проблемы. В первом случае оказалось проблематично взломать защиту команды, которая играла откровенно вторым номером. Во втором – представитель третьего дивизиона не побоялся включать высокий прессинг, и сразу же бардак в защите, а в третьем мотивации и движения валенсийцев оказалось достаточно, чтобы загнать чемпионов Испании ниже некуда.

Значит ли все это, что Сетьен неправ, требуя от своей команды тотального контроля мяча, или, усложним задачу, требуя тотального футбола? Нет, не значит. Коль мы выяснили, что Сетьен диагностировал у команды недомогание с «физикой», и что на длительную диспансеризацию команды у Кике попросту нет времени, он попытался решить проблему через контроль мяча. Это ведь очевидно: чем дольше ты держишь мяч, тем меньше держит мяч твой соперник. И даже если это держание мяча превращается в «чистое искусство», все же это лучше, чем просто отдать мяч сопернику, выжидая свой шанс.

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Почему же тогда «Барселона» Сетьена все так же ранима и уязвима? И тут нет никакой магической тайны. Это, скорее, секрет Полишинеля. Видится, что Вальверде убрали на экваторе сезона не только потому, что команда часто не могла забить, не могла перестроиться по ходу поединка, а еще и потому, что команда отвратительно смотрелась в защите. Возможно, с приглашением Сетьена боссы «больше, чем клуба» намеревались хоть как-то стабилизировать игру в обороне. И Кике уже в первых матчах пытается решить эту дилемму. Но пока что тщетно. Он начал делать ставку на Юмтити, так как у этого защитника все нормально с первой передачей, но играть более надежно в защите команда все равно не стала. Бускетс, объясняя причины поражения от «Валенсии», сказал, что, дескать, мы все еще лишь привыкаем к требованиям нового тренера, да и Луис Суарес травмирован.



Твиттер Барселоны. Серхио Бускетс

Опорник «Барсы» прав. Но прав частично. Роль Луисито в «Барселоне» образца 2019/2020 сложно переоценить. Но и видеть в нем панацею от всех бед тоже не нужно. В команде уровня «Барселоны» априори должна быть достойная замена любому выбывшему. Ну, разве что кроме Месси. А тут ее и не оказалось. Но главное – в другом. Кроме защиты, команда фатально проседает в центре поля. Артур, Видаль, Ракитич, де Йонг и тот же Бускетс – игроки высокого уровня, но в роли разрушителей все они сейчас неэффективны. Умница Бускетс, на котором в первую очередь строилось величие «Барселоны» Гвардиолы, да и Луиса Энрике, заметно сдал во всех компонентах. Возраст, знаете ли. Заменить его некому. Вот и трещит вся конструкция «Барселоны». Поэтому приходится тупо катать мяч, чтобы он не достался сопернику. И, конечно же, «Мессизависимость» команды, куда же без оной: таскать рояль за гением просто некому.

Чтобы решить эти проблемы, «Барселоне» необходимо уже сейчас выходить на трансферный рынок. Хотя бы для того, чтобы найти локальную (а может и настоящую) замену Суаресу. А в глобальном плане – команде нужно ждать конца сезона. Похоже, на нынешнем можно поставить крест. А вот в новом нужно по-настоящему закладывать фундамент функциональной подготовки, снова и снова выходить на трансферный рынок в поисках квалифицированных исполнителей для замены стареющим лидерам, серьезно подумать над тем, как безболезненно сделать так, чтобы Месси продолжал феерить, но при этом оборона команды не страдала.

И вот эти вопросы – действительно серьезные и сложные. Под стать настоящему кризисному менеджеру. Поэтому не факт, что их будет решать Сетьен. Он к тому времени может превратиться в копию Вальверде – с такими же глазами. Да и уж очень он сейчас смахивает на временщика, хоть и делает, кажется, все правильно.

Но если у него таки вдруг получится, «Барса» в его лице обретет нового Кройфа.

Валерий ВАСИЛЕНКО