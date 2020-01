Сетьен не решит проблем Барселоны. Теперь это уже ясно

Далеко не всегда смена рулевого на тренерском мостике чревата для команды оперативным успешным результатом. Скорее даже наоборот. Вот у Сульшера, который только возглавил «МанЮнайтед» (еще с приставкой и.о.), получилось стартовать с места в карьер (дальше, правда, дело не пошло), а других подобных примеров в недавнем прошлом и не вспомнишь сразу. У Моуринью в «Тоттенхэме» не задалось, у Артеты в «Арсенале» - тоже, Анчелотти в «Эвертоне» не убедил, как и Гаттузо в «Наполи». В эту же канву отлично вписывается и пример Михайличенко и «Динамо». Но вот почему-то практически все были уверены, что с приходом на пост главного тренера «Барселоны» Кике Сетьена эта команда вмиг преобразится в лучшую сторону и будет показывать именно ту игру, которая не так давно сделала ее лучшим клубом мира.

Увы, но чудесного перевоплощения не получилось. Золушка пока что упрямо не хочет превращаться в принцессу, а ее карета в критические временные отрезки все так же напоминает тыкву. Более того, на основании трех проведенных матчей под руководством нового тренера (против «Гранады», «Ибицы» и «Валенсии»), можно даже сделать вывод, что с точки зрения создания голевых моментов «Барса» Вальверде смотрелась предпочтительнее. Почему же так получается, чего Сетьену не удалось достичь в «команде-мечты» блицкрига?

Ответы на эти и другие простые вопросы наверняка слишком сложные, оттого и не выходит у «Барселоны» добиться желаемого. Но, с другой стороны, сложность этих ответов скорее семантическая, нежели концептуальная. Проще говоря, что делать – понятно, как и кто виноват. Но вот для решения проблем обязательно понадобится время. Лучше – много времени. Но не факт, что оно у Сетьена будет.

***

По информации близких к каталонскому клубу источников, Сетьен был в шоке от увиденного на первой тренировке своих новых подопечных. И в этот раз – все по-настоящему, без реверансов типа «я всю свою жизнь хотел работать по системе Кройфа» или «для меня честь тренировать Месси». Инсайдеры утверждают, что Кике был неприятно удивлен функциональным состоянием большинства своих подопечных. Причем это касалось как игроков основного состава, так и ближайшего резерва. К слову, на тренировках Сетьен не гнушается играть в квадрат с подопечными и смотрится как для своего возраста весьма неплохо.

LAST WORKOUT | Rondo 👉 @QSetien & @AntoGriezmann in the middle!



Guess who breaks it up? 🤯 pic.twitter.com/0YP0XaFCAK