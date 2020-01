ПОСТУПОК ДНЯ. Свитолина подарила билеты своей фанатке из Японии

Первая ракетка Украины Элина Свитолина совершила поступок дня, подарив билеты своей фанатке из Японии.

Девушка, которая ведет твиттер под названием «Eli fan Japan» была опечалена тем, что матч ее любимой теннисистки будет сыгран на арене Маргарет Корт, в то время как у нее на руках были билеты на арену Рода Лейвера.

Элина увидела твит и пообещала своей поклоннице достать билеты на матч.

DM me your name and I will leave tickets for you at WillCall ! #IWannaHearYourSupport #AusOpen #FamEli 🤗 https://t.co/xGLmwPDera