Элина Свитолина – Лорен Дэвис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на Открытом чемпионате Австралии по теннису

  • 22.01.2020 13:00
  • 885 просмотров
  • 2 комментария
Элина Свитолина – Лорен Дэвис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
В четверг, 23 января, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
 
Во втором раунде украинка, посеянная под пятым номером, сыграет против Лорен Дэвис из США (№62 WTA). Встреча состоится вторым запуском вечерней сессии на арене Маргарет Корт после матча ATP Сеппи – Вавринка. Ориентировочное время начала матча – 12:00 по Киеву.
 
Путь на турнире
 
Стадия  Свитолина   Дэвис
1-й круг  Бултер (6-4 7-5) №315 WTA    Фернандес (6-4 6-2) №207 WTA
 
Ранее девушки встречались четыре раза, украинка выиграла все матчи.
 
В третьем круге победительница матча сразится против Гарбинье Мугурусы из Испании (№32 WTA) или Айлы Томлянович из Австралии (№52 WTA).
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
 
 
 

 

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    axylinam
    online
    axylinam, 22.01.2020 13:16
    +1
    Если Свитолина не будет психовать на корте,сфокусируется на игре,а не на Монфисе,то без проблем должна проходить Дэвис,которая в принципе ничем особенным не отличается,у неё нет громких успехов в теннисе
    Ссылка
    Ptushkin
    online
      Ptushkin, 22.01.2020 13:06
    0
    Если тут справится, надеюсь, следующей будет Мугуруса. Удачи 👍
    Ссылка
    axylinam
    online
    axylinam, 22.01.2020 13:16
    +1
    Если Свитолина не будет психовать на корте,сфокусируется на игре,а не на Монфисе,то без проблем должна проходить Дэвис,которая в принципе ничем особенным не отличается,у неё нет громких успехов в теннисе
    Ссылка
    Ptushkin
    online
      Ptushkin, 22.01.2020 13:06
    0
    Если тут справится, надеюсь, следующей будет Мугуруса. Удачи 👍
    Ссылка
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