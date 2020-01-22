Элина Свитолина – Лорен Дэвис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 23 января, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
Во втором раунде украинка, посеянная под пятым номером, сыграет против Лорен Дэвис из США (№62 WTA). Встреча состоится вторым запуском вечерней сессии на арене Маргарет Корт после матча ATP Сеппи – Вавринка. Ориентировочное время начала матча – 12:00 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Свитолина
|Дэвис
|1-й круг
|Бултер (6-4 7-5) №315 WTA
|Фернандес (6-4 6-2) №207 WTA
Ранее девушки встречались четыре раза, украинка выиграла все матчи.
В третьем круге победительница матча сразится против Гарбинье Мугурусы из Испании (№32 WTA) или Айлы Томлянович из Австралии (№52 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
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Источник — Sport.ua
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