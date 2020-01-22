Элина Свитолина – Лорен Дэвис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 23 января, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

Во втором раунде украинка, посеянная под пятым номером, сыграет против Лорен Дэвис из США (№62 WTA). Встреча состоится вторым запуском вечерней сессии на арене Маргарет Корт после матча ATP Сеппи – Вавринка. Ориентировочное время начала матча – 12:00 по Киеву.

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