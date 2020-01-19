Australian Open-2020: прев’ю та прогнози

Новий тенісний сезон набирає обертів, і, як завжди, у другій половині січня стартує перший турнір Великого Шолома – відкрита першість Австралії. Так склалося, що перед стартом турніру більше говорять не про сам теніс, а про пожежі, які вирують на Зеленому континенті. Багато гравців скаржаться на якість повітря у Мельбурні, а Даліла Якупович навіть змушена була знятися з матчу кваліфікації проти Штефані Фегеле при тому, що словенка вела з перевагою в сет. За великим рахунком, нічого страшного у смогу серед тенісистів не вбачав тільки Сергій Стаховський, але ж йому п’ятисетові матчі грати не доведеться. На перший тиждень Australian Open синоптики прогнозують чимало дощу, тому, можливо, дихати стане легше. Цікаво, чи заспокоїть гравців таке полегшення, якщо багато матчів будуть переноситися через негоду?

Чоловічий одиночний розряд.

На відміну від звичного розкладу турнірів, цього року на початку січня на чоловіків очікувало одне доволі серйозне змагання. Привид Кубка Девіса ніяк не дає спокою тенісному світові. І ось у січні 2020-го на кортах Брісбена, Сіднея та Перта пройшов перший командний чемпіонат АТР. Ідея непогана, адже звичні турніри АТР-250 перед Australian Open були не найкращим варіантом для підготовки до мейджора. У командній же першості прийняла участь переважна більшість найкращих тенісистів планети. Тим більше, що вперше у змаганнях збірних можна було набрати рейтингові очки. Тільки Роджер Федерер відмовився від участі, намагаючись підвести себе до старту Шолому виключно через тренування.

Висловлю особисту думку. Здивувати тенісний світ новою старою ідеєю в АТР не дуже вийшло. Так, триматчевий формат зустрічей є більш динамічним, де кожна гра має велике значення. Але 24 команди у 6 групах – то занадто багато. Важко зрозуміти, на яке видовище можна було розраховувати від команд Молдови, Грузії, Уругваю, Чилі. Одного гравця у топ-30-50 замало для гри проти серйозних збірних. Тому дуже багато матчевих зустрічей у групах були прогнозованими та прохідними. А несподіванки були в основному зі знаком мінус. Наприклад, три поразки американців з Ізнером, Фрітцем та непоганою парою. В тому числі, їхній програш посередній команді Норвегії. Неприємно здивував Олександр Звєрєв, який поступився у всіх своїх матчах. Тут треба відмітити, що саме група F, до якої потрапили німці (Греція, Канада, Австралія), виглядала єдиною дійсно солідною за підбором гравців. В результаті, найцікавішими подіями групового етапу стали не матчі, а емоції тенісистів, чи прояви «скрєпних генів», кому як більше подобається. Дісталося батькам Звєрєва та Циципаса: одному нецензурною лайкою, другому – уламком розбитої ракетки.

Але коли баласт у вигляді зайвих команд був викинутий за борт, гра таки вийшла на перший план. Варто було лише подивитися на емоції господарів кортів де Мінора та Кірьоса, коли вони виграли в чвертьфіналі вирішальну парну зустріч у британців на супертайбрейку з рахунком 18:16. На цій же стадії змагань Давид Гоффен несподівано здолав Рафаеля Надаля, і першій ракетці світу разом із Пабло Карреньо-Бустою довелося пробиватися до півфіналу через важку парну зустріч.

У півфіналах Сербія перемогла Росію, а Іспанія – Австралію хоча й під нуль за рахунком, але майже всі ігри були конкурентними та цікавими. Навіть пари, які нічого не вирішували. Фінал же став бенефісом другої ракетки світу та головного чоловічого спеціаліста по харду Новака Джоковича. Після поразки Душана Лайовича в першій грі від Баутисти-Агута Ноле взяв ситуацію в свої руки і спочатку здолав Надаля. А потім у дуеті з Троїцькі обіграв Карреньо-Бусту з Фелісіано Лопесом. Грати п’ятий матч за три дні Рафа не ризикнув, і, мабуть, правильно зробив. Все ж головні ігри розпочнуться з 20-го січня.

З-поміж тих тенісистів, хто не грав на командному чемпіонаті, виділимо дві поспіль перемоги на турнірах АТР-250 у Досі та Аделаїді росіянина Андрія Рубльова. Фахівці чекали від нього прориву з 18 років, і ось це сталося. Зрозуміло, що з топами він не грав, але наблизився до них у рейтингу, вперше діставшись двадцятки кращих.

Australian Open.

Говорячи про майбутній турнір, відзначимо один цікавий факт. У парному розряді не зможуть виступити лідери світового рейтингу, Хуан-Себастьян Кабаль/Роберт Фара. Фару спіймали на допінгу, і хоча він за традицією подібних випадків розказує про випадковість потрапляння забороненої речовини болденону до свого організму (нібито з колумбійським м’ясом), але як мінімум мейджор йому доведеться пропустити.

Головним фаворитом турніру, безперечно, є його минулорічний переможець, Новак Джокович. Другий претендент – торішній фіналіст, Рафаель Надаль. Вже починає входити в звичку, що третім вважають не Роджера Федерера, а Даніїла Медведєва. Зараз взагалі незрозуміло, в якій формі знаходиться швейцарець. Сам він каже, що не чекає від себе в Австралії нічого особливого. Стосовно інших тенісистів, традиційно очікуємо несподіванок від молоді з топ-10. А вже будуть вони позитивними чи негативними, хтозна. Відзначимо повернення до тенісу південноафриканського гіганта Кевіна Андерсона.

Жеребкування не піднесло великих сюрпризів. Надаль, перша ракетка світу, очолив верхню половину сітки, і перше серйозне випробування буде його чекати у четвертому колі у вигляді когось із пари Хачанов – Кірьос. Після чого дуже вірогідною є зустріч з Домініком Тімом.

У цій же половині сітки дуже цікавою очікується можлива зустріч третього кола Гоффен – Рубльов. Якщо Олександр Звєрєв знаходиться у такій же формі, що тиждень тому, переможець того матчу вийде у чвертьфіналі на Медведєва. Ну і Рафа у півфіналі за умови відсутності суперсенсації та проблем зі здоров’ям.

Джоковичу ж до чвертьфіналу навряд чи хтось складе конкуренцію. Партнер по збірній Лайович? Шварцман? Навряд чи. Скоріш за все, по-справжньому вмикатися сербу доведеться тільки з п’ятої гри. Хто стане там його суперником? Циципасу потрібно захищати очки за минулорічний півфінал, але на шляху є і Баутиста-Агут, і Раоніч.

У половині сітки Джоковича опинився Федерер. Висловлю припущення, що Роджер не дістанеться до півфіналу з Новаком. Хоч на шляху швейцарця нема тенісистів, які перебували б у чудовій формі, головна проблема в ньому самому. Навряд чи когось сильно здивує поразка від умовного Дімітрова.

Прогноз на чвертьфінали.

Надаль - Тім

Медведєв – Гоффен

Пелья – Дімітров

Джокович – Циципас

Найцікавіші матчі першого кола.

Медведєв – Тьяфу

Опелка – Фоньїні

Баутиста-Агут – Фелісіано Лопес

Наші.

Оскільки Олександр Довгополов ще не набрав належної форми, і його перший вихід на корт після операцій планується тільки наприкінці лютого, то єдиним представником України у Мельбурні був Сергій Стаховський, який програв у другому раунді молодому маловідомому чилійцю Табіло.

Жіночий одиночний розряд.

У жінок календар січневих турнірів завжди був збалансованішим, ніж у чоловіків. Вони зіграли два турніри серії Прем’єр. Традиційний у Брісбені, і в Аделаїді, який переїхав з Сіднея. Згадаємо їх та звернемо свою увагу на Окленд.

Брісбен. Фінал.

Кароліна Плішкова – Медісон Кіз 6:4, 4:6, 7:5

Перший Прем’єр сезону ніби ставив за мету підтвердити очевидну тенденцію жіночого Туру щодо невпинного підвищення потужності тенісисток. До вирішальних матчей не дійшли не тільки Кербер чи Світоліна, але й гравці типу Бертенс чи Барті. Перша ракетка світу так і взагалі програла перший же матч Дженніфер Брейді. А поразка Еліни Світоліної від американки Коллінз із приголомшливим рахунком 1:6, 1:6 стала холодним душем для українських уболівальників.

В результаті півфінали Кіз – Квітова та Плішкова – Осака виглядали дуже цікавими та ультраатакуючими. До того ж, вони вийшли важкими та трисетовими. Кіз ми не бачили у фіналах турнірів WTA з кінця літа, схоже, що вона націлена повернутися до топ-10. Як завжди, питання у стабільності. А Кароліна Плішкова з цим компонентом не має ніяких проблем. Відігравши матчбол у півфіналі проти Осаки, вона вийшла до свого третього фіналу в Брісбені за чотири роки. І всі три виграла. Якщо минулорічну перемогу у вирішальному матчі з Лесею Цуренко важко назвати інакше, ніж дивом, бо українка була за крок від титулу, то нинішню звитягу було здобуто у рівній боротьбі. Більше очок взяла американка, але найважливіші залишилися за традиційно зібраною чешкою.

Того ж тижня в Окленді проходив турнір рівня International. Для нас він цікавий двома речами. По-перше, передостанній турнір у кар’єрі проводила Каролін Возняцькі. Датчанка дійшла до півфіналу, де поступилася Джессиці Пегулі. По-друге, титул здобула Серена Вільямс. Минулого року легенда світового тенісу не звертала уваги на турніри такого рівня. Невже вона вирішила цього сезону не тільки поборотися за омріяний 24-й Шолом, але і повернутися на вершину рейтингу, збираючи навіть невеликі очки?

Аделаїда. Фінал.

Ешлі Барті – Даяна Ястремська 6:2, 7:5

Змагання в Аделаїді вийшли дуже вдалими для Даяни Ястремської. Послідовно перемігши Тімею Бабош, Анжелік Кербер, Донну Векич та Арину Сабаленку, українка вперше в кар’єрі вийшла до фіналу турніру серії Прем’єр. У вирішальному ж матчі Даяна без особливих шансів поступилася першій ракетці світу. Не будемо робити далекосяжних висновків по стартових матчах сезону щодо змін у грі Ястремської з приходом Саши Бажина, але деякі нюанси відмітимо.

Позитивним моментом виглядає те, що Даяна в новому сезоні краще тримає м’яч на задній лінії, не зриваючись з кожного першого удару в атаку. Варіативність її атакуючих дій трохи підвищилась, вона робить більше ударів, обертаючи м’яч. Особливу увагу зверну на матч проти Сабаленки, коли на фоні втоми у другому сеті Даяна стала грати простіше, відмовившись від складних ударів навиліт, і це принесло успіх. Раніше у подібних випадках Ястремська продовжувала потужно бити, набираючи величезну кількість невимушених помилок. Для входження у топ дуже важливим є вміння вигравати важкі матчі, коли не йде фірмова гра.

Але є й мінуси. Фізичні кондиції Даяни на поточний момент залишають бажати кращого. За три дні поспіль енерговитратних, але все ж двосетових матчів, молода спортсменка дуже втомилася, і до фіналу вже підходила на морально-вольових. Звичайно, зараз тільки початок сезону, але ж попереду мейджор, причому відпочити перед ним не вдасться. Поки нікуди не поділися проблеми в грі з топовими збалансованими спортсменками, що вміють і атакувати, і захищатися, і рвати ритм. Це засвідчують поразки Бертенс у Брисбені і Барті в Аделаїді. Хоча у Бертенс Даяна вперше взяла один сет.

Ешлі Барті з традиційно флегматичним виглядом виграла, як не дивно, тільки перший свій турнір на рідній землі. До Ролан Гаррос навряд чи хтось зможе зазіхнути на її першу позицію у світовому рейтингу. Ястремська ж встановлює персональний рекорд, підіймаючись на 21-у позицію.

Окремо потрібно згадати про успіх Надії Кіченок у парі з Санею Мірзою. Топова парниця з Індії, шестиразова чемпіонка мейджорів у парі та міксті, повернулася до тенісу після народження дитини і одразу ж виграла турнір у Хобарті. Якщо її співпраця з Надею продовжиться, можна очікувати від них високих результатів. Українці треба намагатися відповідати рівню своєї нової напарниці.

Australian Open.

З топів не прийме участі в турнірі Б’янка Андреєску. Бідолашна молода канадійка має проблеми тепер вже з коліном. Буде дуже шкода, якщо величезний талант так і загрузне в травмах. Зараз до того все і йде. З причин поганого здоров’я закінчить кар’єру у Мельбурні Каролін Возняцькі. Невиліковна хвороба – ревматоїдний артрит – змушує видатну датчанку повісити ракетку на цвях. Ту ж саму болячку відносно нещодавно діагностували в Даніель-Роуз Коллінз. Але поки та при справі, непогано виступивши в Брісбені (чвертьфінал) та Аделаїді (півфінал).

Непередбачуваний жереб відправив до верхньої половини сітки трьох головних за версією букмекерів претенденток на перемогу в турнірі: Барті, Серену та Осаку. Зрозуміло, що в жіночих змаганнях вірогідність сенсацій є значно вищою, ніж у чоловіків, але до чвертьфіналу Ешлі Барті повинна діставатися. І зіграти там проти когось із пари Кіз – Квітова. А інший чвертьфінал, Осаки з Сереною, взагалі стає вже класичним протистоянням.

До нижньої частини сітки потрапила, ясна річ, друга ракетка світу, Кароліна Плішкова. Хто складе їй там конкуренцію, велике питання. Халеп, Світоліна, Бенчіч перед турніром не вражали. Можливо, це зможе зробити Маркета Вондроушова, яка нарешті повернулася до гри і одразу дійшла до півфіналу в Аделаїді? Чи продовжить летіти у Коллінз, якій потрібно захищати минулорічний півфінал?

Прогноз на чвертьфінали.

Барті – Кіз/Квітова

Осака – С.Вільямс

Бенчіч – Коллінз

Бертенс – Кар.Плішкова

Найцікавіші матчі першого кола.

В.Вільямс – Коко Гауфф

Векич - Шарапова

Халеп – Брейді

Наші.

У цьогорічному Australian Open візьмуть участь п’ять українок. По захищеному рейтингу після народження другої дитини заявилася на турнір Катерина Бондаренко. Катя непогано розпочала сезон, дійшовши до чвертьфіналу у Шеньчжені. У першому раунді мейджора українці випало зіграти проти своєї давньої подруги, Аріни Родіонової, яка отримала WC. Непоганий жереб, але у випадку перемоги Бондаренко виходить на Кікі Бертенс, де вже буде складно розраховувати на перемогу.

Катерина Козлова зіграє на старті ще з однією місцевою володаркою вайлд-кард, Прісциллою Хон. Теж добре. Далі, щоправда, Анжелік Кербер, де шансів уже небагато. Хіба що німкеня має якісь реальні проблеми зі здоров’ям після зняття у матчі проти Ястремської в Аделаїді.

Найбільше не пощастило із жеребом Лесі Цуренко, яка після пропуску через травму другої половини минулого сезону втратила очки за фінал Брісбена на початку січня і вперше за багато років залишила чільну сотню рейтингу. Лесі доведеться одразу ж грати проти першої ракетки світу, Ешлі Барті. Слова тут зайві, одні емоції.

Даяні Ястремській традиційно не посміхається фортуна. Навіть 23-й номер посіву не особливо допоміг. Ніби й непогано розпочинати турнір грою з кваліфаєром, але ж Даяні дісталася ледь не найнебезпечніша переможниця кваліфікації, молода талановита словенка Кайя Юван. Не можна буде розслаблятися навіть на фоні втоми від Аделаїди (фінал цього турніру відбувся у суботу, а розпочинати Australian Open доведеться вже у понеділок). Якщо впоратися з Юван вдасться, то у другому колі на Даяну буде очікувати Возняцькі, яка хоче завершити кар’єру на мажорній ноті та знаходиться зараз у непоганій формі. З третього раунду, ясна річ, доведеться грати із сіяними тенісистками. Конта, Серена – у кожному матчі потрібно буде викладатися по максимуму. Хоча до них ще потрібно дійти.

Перша ракетка України, Еліна Світоліна, буде мати можливість після непереконливого старту сезону спіймати свій ритм гри. Кеті Бултер у першому матчі та, скоріш за все, Лорен Девіс у другому не виглядають непрохідними бар’єрами. Ось далі вже буде непросто. Бо там суцільні улюблениці Світоліної: Мугуруса/Севастова, потім Бертенс. Все ж, можна боротися і перемагати. Тільки незрозуміло, в якій формі перебуває Еліна і наскільки здатна вона зараз на це. По одному провалу з Коллінз у Брісбені важко робити висновки.

Турнір розпочинається у ніч з неділі на понеділок, о другій ночі за Києвом. Дві українки вступлять у боротьбу в перший день. Даяна Ястремська зіграє четвертим запуском на 8-му корті проти Кайї Юван орієнтовно о 7.00, а Леся Цуренко змагатиметься з Ешлі Барті у матчі-відкритті вечірньої сесії на арені Рода Лейвера (10.00).