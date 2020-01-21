Australian Open. Свитолина в седьмой раз подряд вышла во второй круг

На старте соревнований украинская теннисистка обыграла Кэти Бултер из Великобритании

  • 21.01.2020 10:18
  • 5110 просмотров
  • 13 комментариев
Australian Open. Свитолина в седьмой раз подряд вышла во второй круг
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) стартовала с победы на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
 
В стартовом матче 25-летняя украинка в двух сетах обыграла Кэти Бултер из Великобритании (№315 WTA).
 
Australian Open. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Кэти Бултер (Великобритания) – 6:4, 7:5
 
Элина провела поединок в лучших традициях стартовых раундов. Болельщикам пришлось хорошенько понервничать, хотя во втором сете все могло закончиться гораздо раньше.
 
К чести соперницы, Бултер сегодня моментами выглядела весьма и весьма солидно. Ее форхенд постоянно создавал проблемы украинке, а бэкхенд работал довольно чисто. Свитолина, в свою очередь, не форсировала события, ожидая, что разницы в классе окажется достаточно, чтобы собрать чужие ошибки при неплохом проценте попадания первой подачи.
 
Но этого хватало только для того, чтобы не отпускать Кэти в счете, заработать преимущество все никак не удавалось. Но пятая ракетка мира есть пятая ракетка мира. В девятом и десятом геймах Элина повысила передачу, начав диктовать условия сопернице, наработала на 4 активно выигранных мяча (до этого было 5 за восемь геймов) и закрыла партию своей победой.  
 
 
Второй сет начался с брейка от Бултер, британка повела 2:0. Но Элина снова смогла добавить, выиграв пять геймов кряду. К слову, в этом промежутке британка выглядела менее собранной, в каждом гейме было по 2-3 невынужденные ошибки. Все шло к логическому завершению, Свитолина должна была успешно подать на матч при счете 5:3, благо, с этим компонентом особых проблем по ходу матча не возникало. Но в девятом гейме украинка провалилась и вскоре счет сравнялся. 
 
Концовка сета снова вышла непростой, пришлось больше атаковать самой, да и пара ошибок соперницы сыграли свою ключевую роль. По итогу заслуженная, но далеко не самая простая победа для украинки. Финальная статистика довольно неплохая, но дальше нужно обязательно добавлять. Отдельно отметим Бултер. 27 виннерсов против Свитолиной в двух сетах – прекрасный результат для любой теннисистки. Британка набирает неплохую форму после возвращения, связанного с травмой спины, и может выйти на качественно новый уровень.
 
Отметим, что Элина в седьмой раз подряд преодолела барьер первого раунда на австралийском мейджоре.
 
Во втором круге Свитолина сразится против Лорен Дэвис из США (№62 WTA).
 
Ранее первый матч на Australian Open выиграла Даяна Ястремская.
 
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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    fut61fan
      fut61fan, 21.01.2020 11:32
    -2
    Примітивна гра, на жаль...
    Ссылка
    Vlad Ltava
      Vlad Ltava, 21.01.2020 11:20
    +3
    При рахунку 2:2 в другому сеті кинув дивитися - це якісь неймовірні муки і страждання , добре , що суперниця не дуже , а інша винесла б Еліночку як винесла і'і' Колінз в Брізбені . Ладно , удачі !
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 21.01.2020 11:14
    -1
    З такою грою вилетить від першої ж сіяної
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 21.01.2020 10:31
    +7
    Головне зараз для Еліни це перемога. Нічого не змінюється - Еля в ранніх раундах ніколи не феєрила, а це ж ще старт календарного року. Далі буде краще...
    Ссылка
    Александр Ад
    online
    Александр Ад, 21.01.2020 10:30
    +4
    без валидола никак
    Ссылка
    Валерий Бирзул
      Валерий Бирзул, 21.01.2020 10:28
    -4
    Ага разбегается , к Монфису на чай.
    Ссылка
    Andrii_MKh
    online
      Andrii_MKh, 21.01.2020 10:27
    0
    Еле проползла
    Ссылка
    axylinam
    online
    axylinam, 21.01.2020 10:25
    +2
    Результат хороший,с учётом того,что Свитолина не в очень хорошей физической форме,будем надеяться,что в процессе Свитолина разбегается и мяч сегодня у Свитолиной сильно быстро не летел,удары были не сильные поэтому соперница так долго продержалась
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 21.01.2020 10:24
    +7
    виграла - і то головне. але поки якість гри залишає бажати кращого
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 21.01.2020 10:23
    +10
    В прошлом году также неуверенно доползала аж до полуфинала Уимблдона
    Ссылка
    alex55
      alex55, 21.01.2020 10:23
    +2
    ничего не меняется. лупит по центру корта, в надежде на ошибки соперницы. очень слабо.
    Ссылка
    cаша зардунов
      cаша зардунов, 21.01.2020 10:20
    +3
    Какая то победа неубедительная и это тревожит
    Ссылка
    Wvc
      Wvc, 21.01.2020 10:20
    -5
    Не вышла, а проползла...
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 21.01.2020 10:23
    +10
    В прошлом году также неуверенно доползала аж до полуфинала Уимблдона
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 21.01.2020 10:31
    +7
    Головне зараз для Еліни це перемога. Нічого не змінюється - Еля в ранніх раундах ніколи не феєрила, а це ж ще старт календарного року. Далі буде краще...
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 21.01.2020 10:24
    +7
    виграла - і то головне. але поки якість гри залишає бажати кращого
    Ссылка
    Александр Ад
    online
    Александр Ад, 21.01.2020 10:30
    +4
    без валидола никак
    Ссылка
    Vlad Ltava
      Vlad Ltava, 21.01.2020 11:20
    +3
    При рахунку 2:2 в другому сеті кинув дивитися - це якісь неймовірні муки і страждання , добре , що суперниця не дуже , а інша винесла б Еліночку як винесла і'і' Колінз в Брізбені . Ладно , удачі !
    Ссылка
    cаша зардунов
      cаша зардунов, 21.01.2020 10:20
    +3
    Какая то победа неубедительная и это тревожит
    Ссылка
    axylinam
    online
    axylinam, 21.01.2020 10:25
    +2
    Результат хороший,с учётом того,что Свитолина не в очень хорошей физической форме,будем надеяться,что в процессе Свитолина разбегается и мяч сегодня у Свитолиной сильно быстро не летел,удары были не сильные поэтому соперница так долго продержалась
    Ссылка
    alex55
      alex55, 21.01.2020 10:23
    +2
    ничего не меняется. лупит по центру корта, в надежде на ошибки соперницы. очень слабо.
    Ссылка
    Andrii_MKh
    online
      Andrii_MKh, 21.01.2020 10:27
    0
    Еле проползла
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