Australian Open. Свитолина в седьмой раз подряд вышла во второй круг

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) стартовала с победы на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

В стартовом матче 25-летняя украинка в двух сетах обыграла Кэти Бултер из Великобритании (№315 WTA).

Australian Open. Первый круг

Элина Свитолина (Украина) – Кэти Бултер (Великобритания) – 6:4, 7:5

Элина провела поединок в лучших традициях стартовых раундов. Болельщикам пришлось хорошенько понервничать, хотя во втором сете все могло закончиться гораздо раньше.

К чести соперницы, Бултер сегодня моментами выглядела весьма и весьма солидно. Ее форхенд постоянно создавал проблемы украинке, а бэкхенд работал довольно чисто. Свитолина, в свою очередь, не форсировала события, ожидая, что разницы в классе окажется достаточно, чтобы собрать чужие ошибки при неплохом проценте попадания первой подачи.

Но этого хватало только для того, чтобы не отпускать Кэти в счете, заработать преимущество все никак не удавалось. Но пятая ракетка мира есть пятая ракетка мира. В девятом и десятом геймах Элина повысила передачу, начав диктовать условия сопернице, наработала на 4 активно выигранных мяча (до этого было 5 за восемь геймов) и закрыла партию своей победой.

Второй сет начался с брейка от Бултер, британка повела 2:0. Но Элина снова смогла добавить, выиграв пять геймов кряду. К слову, в этом промежутке британка выглядела менее собранной, в каждом гейме было по 2-3 невынужденные ошибки. Все шло к логическому завершению, Свитолина должна была успешно подать на матч при счете 5:3, благо, с этим компонентом особых проблем по ходу матча не возникало. Но в девятом гейме украинка провалилась и вскоре счет сравнялся.

Концовка сета снова вышла непростой, пришлось больше атаковать самой, да и пара ошибок соперницы сыграли свою ключевую роль. По итогу заслуженная, но далеко не самая простая победа для украинки. Финальная статистика довольно неплохая, но дальше нужно обязательно добавлять. Отдельно отметим Бултер. 27 виннерсов против Свитолиной в двух сетах – прекрасный результат для любой теннисистки. Британка набирает неплохую форму после возвращения, связанного с травмой спины, и может выйти на качественно новый уровень.

Отметим, что Элина в седьмой раз подряд преодолела барьер первого раунда на австралийском мейджоре.

Во втором круге Свитолина сразится против Лорен Дэвис из США (№62 WTA).