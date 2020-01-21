Australian Open. Ястремская не оставила шансов Юван в первом круге

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№21 WTA) с победы стартовала на Australian Open. В матче первого круга украинка разобралась с победительницей квалификации Кайей Юван из Словении (№127 WTA).
Это была первая игра спортсменок в туре. Юван также дебютировала в основной сетке Australian Open.
Матч длился 56 минут. Ястремская в первом сете повела со счетом 3:0, после чего взяла еще одну подачу соперницы и выиграла сет со счетом 6:1. Во второй партии украинка трижды взяла подачу соперницы и победила со счетом 6:1.
Australian Open. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Кайа Юван (Словения) – 6:1, 6:1
Во втором круге Ястремская сразится против экс-первой ракетки мира датчанки Каролин Возняцки.
21 января свои выступления на Australian Open начнут украинки Элина Свитолина, Катерина Козлова и Катерина Бондаренко.
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Источник — Sport.ua
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Най спробує --НЄ ОСТАВІТЬ ШАНСОВ -- Возняцкі
Даяні міцного здоров`я, гарного настрою та відпочинку, бойового настрою та успіхів у подальших іграх !!
Далі буде..
Конта теж "порадувала", але поки Даяні треба буде більше викластись, що влаштувати завтра достойне прощання Каролін із профі туром. У цьому матчі Даяна точно буде фаворитом проти полько-датчанки.
Успішної гри і результату іншим нашим дівчатам, які будуть грати далі.
Окрема подяка Кайї за те, що забезпечила комфортне входження Даяні в турнір, що зазвичай для неї дуже потрібно. Словенка так і не змогла проявити свою перспективність.
А далі розпочнеться справжня гра. Возняцькі буде битися, щоб піти з тенісу на мажорній ноті.
люблять там українку) після матчу обступили вболівальники, не давали з корту піти)
Окрема подяка Кайї за те, що забезпечила комфортне входження Даяні в турнір, що зазвичай для неї дуже потрібно. Словенка так і не змогла проявити свою перспективність.
А далі розпочнеться справжня гра. Возняцькі буде битися, щоб піти з тенісу на мажорній ноті.
люблять там українку) після матчу обступили вболівальники, не давали з корту піти)
Конта теж "порадувала", але поки Даяні треба буде більше викластись, що влаштувати завтра достойне прощання Каролін із профі туром. У цьому матчі Даяна точно буде фаворитом проти полько-датчанки.
Успішної гри і результату іншим нашим дівчатам, які будуть грати далі.
Даяні міцного здоров`я, гарного настрою та відпочинку, бойового настрою та успіхів у подальших іграх !!
Далі буде..
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