Australian Open. Ястремская не оставила шансов Юван в первом круге

Украинка уверенно стартовала на Открытом чемпионате Австралии

  • 21.01.2020 02:41
  • 1265 просмотров
  • 6 комментариев
Australian Open. Ястремская не оставила шансов Юван в первом круге
© Twitter. Даяна Ястремская
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№21 WTA) с победы стартовала на Australian Open. В матче первого круга украинка разобралась с победительницей квалификации Кайей Юван из Словении (№127 WTA).
 
Это была первая игра спортсменок в туре. Юван также дебютировала в основной сетке Australian Open.
 
Матч длился 56 минут. Ястремская в первом сете повела со счетом 3:0, после чего взяла еще одну подачу соперницы и выиграла сет со счетом 6:1. Во второй партии украинка трижды взяла подачу соперницы и победила со счетом 6:1.
 
Australian Open. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Кайа Юван (Словения) – 6:1, 6:1
 
Во втором круге Ястремская сразится против экс-первой ракетки мира датчанки Каролин Возняцки.
 
21 января свои выступления на Australian Open начнут украинки Элина Свитолина, Катерина Козлова и Катерина Бондаренко. 
 

 

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Vitaliy Onyper
      Vitaliy Onyper, 21.01.2020 03:31
    -2
    --- Юван -- не тенисистка
    Най спробує --НЄ ОСТАВІТЬ ШАНСОВ -- Возняцкі
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    serega-2019
    online
      serega-2019, 21.01.2020 03:15
    0
    Прекрасна гра від Даяни, що можна додати - все написано нижче в коментарях..
    Даяні міцного здоров`я, гарного настрою та відпочинку, бойового настрою та успіхів у подальших іграх !!
    Далі буде..
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    vital
    online
      vital, 21.01.2020 02:58
    +3
    Спокійно Даяна відіграла своє "тренування": дипломатично дала суперниці завершити матч без баранок, реалізувала 5 із 6-ти брейкпойнтів, 0 ейсів, 0 подвійних. Усю гру українка спокійно тримала матч у корті, чекаючи на помилку суперниці, або зручну нагоду для атаки. Лише 11 вінерсів за матч, за 17 невимушених показують що Даяна грала не напружуючись, у півсили, навіть не заряджаючись на силові удари.
    Конта теж "порадувала", але поки Даяні треба буде більше викластись, що влаштувати завтра достойне прощання Каролін із профі туром. У цьому матчі Даяна точно буде фаворитом проти полько-датчанки.
    Успішної гри і результату іншим нашим дівчатам, які будуть грати далі.
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 21.01.2020 02:52
    +6
    Даяна здивувала тим, що намагалася переграти суперницю, а не перебити. Ніколи раніше я не бачив, щоб вона так довго тримала м'ячі в грі. В результаті вийшов майстер-клас для ровесниці. Прекрасно.
    Окрема подяка Кайї за те, що забезпечила комфортне входження Даяні в турнір, що зазвичай для неї дуже потрібно. Словенка так і не змогла проявити свою перспективність.
    А далі розпочнеться справжня гра. Возняцькі буде битися, щоб піти з тенісу на мажорній ноті.
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    Maxim_kravets
    online
      Maxim_kravets, 21.01.2020 02:47
    +2
    А параллельно, кстати, с турнира практически без шансов вылетела Конта, которая могла бы стать соперницей Даяны в 3 раунде(в случае победы над Возняцки). Довольно неприятная соперница была бы
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    viktor112007
    online
      viktor112007, 21.01.2020 02:44
    +4
    Даяна як катком пройшлася по суперниці
    люблять там українку) після матчу обступили вболівальники, не давали з корту піти)
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 21.01.2020 02:52
    +6
    Даяна здивувала тим, що намагалася переграти суперницю, а не перебити. Ніколи раніше я не бачив, щоб вона так довго тримала м'ячі в грі. В результаті вийшов майстер-клас для ровесниці. Прекрасно.
    Окрема подяка Кайї за те, що забезпечила комфортне входження Даяні в турнір, що зазвичай для неї дуже потрібно. Словенка так і не змогла проявити свою перспективність.
    А далі розпочнеться справжня гра. Возняцькі буде битися, щоб піти з тенісу на мажорній ноті.
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    viktor112007
    online
      viktor112007, 21.01.2020 02:44
    +4
    Даяна як катком пройшлася по суперниці
    люблять там українку) після матчу обступили вболівальники, не давали з корту піти)
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 21.01.2020 02:58
    +3
    Спокійно Даяна відіграла своє "тренування": дипломатично дала суперниці завершити матч без баранок, реалізувала 5 із 6-ти брейкпойнтів, 0 ейсів, 0 подвійних. Усю гру українка спокійно тримала матч у корті, чекаючи на помилку суперниці, або зручну нагоду для атаки. Лише 11 вінерсів за матч, за 17 невимушених показують що Даяна грала не напружуючись, у півсили, навіть не заряджаючись на силові удари.
    Конта теж "порадувала", але поки Даяні треба буде більше викластись, що влаштувати завтра достойне прощання Каролін із профі туром. У цьому матчі Даяна точно буде фаворитом проти полько-датчанки.
    Успішної гри і результату іншим нашим дівчатам, які будуть грати далі.
    Ссылка
    Maxim_kravets
    online
      Maxim_kravets, 21.01.2020 02:47
    +2
    А параллельно, кстати, с турнира практически без шансов вылетела Конта, которая могла бы стать соперницей Даяны в 3 раунде(в случае победы над Возняцки). Довольно неприятная соперница была бы
    Ссылка
    serega-2019
    online
      serega-2019, 21.01.2020 03:15
    0
    Прекрасна гра від Даяни, що можна додати - все написано нижче в коментарях..
    Даяні міцного здоров`я, гарного настрою та відпочинку, бойового настрою та успіхів у подальших іграх !!
    Далі буде..
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