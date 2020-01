ВИДЕО. Свитолина после победы сделала селфи на фоне флага Украины

После победы в первом круге Australian Open 2020 Элина Свитолина сделала селфи на телефон болельщицы на фоне флага Украины.

Pumped 🆙@ElinaSvitolina is into the second round getting by Boulter in a tight 6-4 7-5 contest. She faces Lauren Davis next.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/jRLKmEAhA9