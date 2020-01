ВИДЕО. Эпичная развязка матча Австралия – Великобритания

В решающем парном матче Ник Кирьос и Алекс де Минаур отыграли 4 матчбола и довели счет до 18-16 на супертайбрейке.

После последнего розыгрыша британцы взяли челлендж, но он оказался в пользу хозяев сиднейских кортов. Эмоции игроков говорят сами за себя.

🇦🇺 #TeamAustralia = first into the semifinals!@alexdeminaur/@NickKyrgios put on a gusty performance to outlast Murray/Salisbury 3-6 6-3 [18-16] and punch the final four ticket.#ATPCup | #Final8 | #GBRAUS pic.twitter.com/d7doEkPswn