ATP Cup-2020. Определился первый полуфиналист

В четверг, 9 января, в Сиднее состоялось первое противостояние в рамках 1/4 финала Кубка ATP.
Хозяева кортов, австралийцы, сошлись в битве против британцев. Победитель определился только в супердраматичном парном матче, в полуфинал шагает команда под руководством Ллейтона Хьюитта.
ATP Cup. Четвертьфинал
Великобритания – Австралия – 1:2
Кэмерон Норри (Великобритания) – Ник Кирьос (Австралия) – 2:6, 2:6
Дэн Эванс (Великобритания) – Алекс де Минаур (Австралия) – 7:6, 4:6, 7:6
Джейми Маррей / Джо Салисбери (Великобритания) – Алекс де Минаур / Ник Кирьос (Австралия) – 6:3, 3:6, 16-18
Отметим, что в полуфинале австралийцам предстоит сыграть против победителей встречи Бельгия – Испания.
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Источник — Sport.ua
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