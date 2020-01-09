ATP Cup-2020. Определился первый полуфиналист

Дальше идут хозяева кортов

  • 09.01.2020 08:50
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ATP Cup-2020. Определился первый полуфиналист
© ATP Cup
В четверг, 9 января, в Сиднее состоялось первое противостояние в рамках 1/4 финала Кубка ATP.
 
Хозяева кортов, австралийцы, сошлись в битве против британцев. Победитель определился только в супердраматичном парном матче, в полуфинал шагает команда под руководством Ллейтона Хьюитта.
 
ATP Cup. Четвертьфинал
 
Великобритания – Австралия – 1:2
 
Кэмерон Норри (Великобритания) – Ник Кирьос (Австралия) – 2:6, 2:6
Дэн Эванс (Великобритания) – Алекс де Минаур (Австралия) – 7:6, 4:6, 7:6
Джейми Маррей / Джо Салисбери (Великобритания) – Алекс де Минаур / Ник Кирьос (Австралия) – 6:3, 3:6, 16-18
 
Отметим, что в полуфинале австралийцам предстоит сыграть против победителей встречи Бельгия – Испания.
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Источник — Sport.ua

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