Стали известны все участники 1/4 финала ATP Cup-2020

В среду, 8 января, состоялись последние матчи группового этапа Кубка ATP.
Ранее были известны 5 четвертьфиналистов, сегодня определились еще 3. Ими стали команды Аргентины, Бельгии и Канады.
Пары четвертьфиналов
Верхняя часть сетки
Сербия – Канада
Россия – Аргентина
Нижняя часть сетки
Великобритания – Австралия
Испания – Бельгия
#ATPCup Final 8 in Sydney (Draw)— ATP Media Info (@ATPMediaInfo) January 8, 2020
Serbia (A)
Canada (8)
Argentina (E)
Russia (D)
Great Britain (C)
Australia (F)
Belgium (7)
Spain (B)
Отметим, что последней командой, которая вскочила на подножку 1/4 финала, стала Канада, не игравшая сегодня матчей. Североамериканцы должны поблагодарить Аргентину, которая со счетом 3:0 переиграла Хорватию и выбила ее из борьбы. Даже при счете 2:1 в пользу Аргентины хорваты выходили бы в четвертьфинал.
Еще одной командой, которая квалифицировалась в плей-офф со второго места, стала Бельгия.
Матчи 1/4 финала пройдут 9 и 10 января.
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Источник — Sport.ua
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