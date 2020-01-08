Стали известны все участники 1/4 финала ATP Cup-2020

Сборная Аргентины подарила последнюю путевку команде Канады

  • 08.01.2020 16:08
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Стали известны все участники 1/4 финала ATP Cup-2020
© ATP Cup
В среду,  8 января, состоялись последние матчи группового этапа Кубка ATP.
 
Ранее были известны 5 четвертьфиналистов, сегодня определились еще 3. Ими стали команды Аргентины, Бельгии и Канады.
 
Пары четвертьфиналов
 
Верхняя часть сетки
 
Сербия – Канада
Россия –  Аргентина
 
Нижняя часть сетки
 
Великобритания – Австралия
Испания – Бельгия
 
Отметим, что последней командой, которая вскочила на подножку 1/4 финала, стала Канада, не игравшая сегодня матчей. Североамериканцы должны поблагодарить Аргентину, которая со счетом 3:0 переиграла Хорватию и выбила ее из борьбы. Даже при счете 2:1 в пользу Аргентины хорваты выходили бы в четвертьфинал.
 
Еще одной командой, которая квалифицировалась в плей-офф со второго места, стала Бельгия. 
 
Матчи 1/4 финала пройдут 9 и 10 января.
 
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Источник — Sport.ua

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