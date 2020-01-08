Стали известны все участники 1/4 финала ATP Cup-2020

В среду, 8 января, состоялись последние матчи группового этапа Кубка ATP.

Ранее были известны 5 четвертьфиналистов, сегодня определились еще 3. Ими стали команды Аргентины, Бельгии и Канады.

Пары четвертьфиналов

Верхняя часть сетки

Сербия – Канада

Россия – Аргентина

Нижняя часть сетки

Великобритания – Австралия

Испания – Бельгия

#ATPCup Final 8 in Sydney (Draw)



Serbia (A)

Canada (8)



Argentina (E)

Russia (D)



Great Britain (C)

Australia (F)



Belgium (7)

Spain (B) — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) January 8, 2020

Отметим, что последней командой, которая вскочила на подножку 1/4 финала, стала Канада, не игравшая сегодня матчей. Североамериканцы должны поблагодарить Аргентину, которая со счетом 3:0 переиграла Хорватию и выбила ее из борьбы. Даже при счете 2:1 в пользу Аргентины хорваты выходили бы в четвертьфинал.

Еще одной командой, которая квалифицировалась в плей-офф со второго места, стала Бельгия.