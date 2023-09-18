В команду требуется Product manager

Уважаемые читатели, ищем в нашу команду Product manager!

Необходимый опыт и навыки:

•От 2 лет работы в IT компании

•От 1 года работы на аналогичной должности/или с аналогичными функциями

•Понимание цикла разработки веб и мобильных приложений

•Уверенное владение инструментами аналитики (например, Google Analytics)

•Знания в SEO и маркетинге

•Понимание принципов UI/UX

•Развитые аналитические навыки, логическое мышление

•Максимальная вовлеченность в продукт

•Высокий уровень навыка коммуникации

•Умение работать в режиме многозадачности

Что у нас есть:

•Гибкий график работы: начало 8.00 — 11.00, завершение 17.00 — 20.00

•Команда, которая обменивается опытом и доверяет

Задачи на данной позиции:

•Управлением процессом постоянного совершенствования и улучшения продукта

•Анализ потребностей пользователей для разработки новых функций продукта

•Наполнение backlog продукта и его приоритезация

•Написание user stories и другой документации (требования, спецификации)

•Определение и анализ ключевых метрик по продукту

•Мониторинг и анализ изменений в продуктах конкурентов и смежных нишах

•Коммуникация с командой по задачам (разработчики, дизайнеры, seo-специалисты)

•Проверка гипотез

Будем рады с Вами пообщаться.

Контакты: adv@sport.ua