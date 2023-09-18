В команду требуется Product manager
Любовь к спорту точно будет плюсом
Уважаемые читатели, ищем в нашу команду Product manager!
Необходимый опыт и навыки:
•От 2 лет работы в IT компании
•От 1 года работы на аналогичной должности/или с аналогичными функциями
•Понимание цикла разработки веб и мобильных приложений
•Уверенное владение инструментами аналитики (например, Google Analytics)
•Знания в SEO и маркетинге
•Понимание принципов UI/UX
•Развитые аналитические навыки, логическое мышление
•Максимальная вовлеченность в продукт
•Высокий уровень навыка коммуникации
•Умение работать в режиме многозадачности
Что у нас есть:
•Гибкий график работы: начало 8.00 — 11.00, завершение 17.00 — 20.00
•Команда, которая обменивается опытом и доверяет
Задачи на данной позиции:
•Управлением процессом постоянного совершенствования и улучшения продукта
•Анализ потребностей пользователей для разработки новых функций продукта
•Наполнение backlog продукта и его приоритезация
•Написание user stories и другой документации (требования, спецификации)
•Определение и анализ ключевых метрик по продукту
•Мониторинг и анализ изменений в продуктах конкурентов и смежных нишах
•Коммуникация с командой по задачам (разработчики, дизайнеры, seo-специалисты)
•Проверка гипотез
Будем рады с Вами пообщаться.
Контакты: adv@sport.ua
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