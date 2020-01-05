Шэньчжэнь. Определилась соперница Бондаренко во втором круге

Во втором круге турнира международной серии в Шэньчжэне украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№1168 WTA) сыграет против Чжан Шуай из Китая (№40 WTA).
В стартовом поединке 30-летняя китаянка обыграла Магду Линетт из Польши (№43 WTA).
Шэньчжэнь. Первый круг
Чжан Шуай (Китай) – Магда Линетт (Польша) – 6:4, 6:2
Напомним, Бондаренко сегодня одержала первую победу после возвращения.
Zhang Shuai advances thanks to her straight sets win over Linette, 6-4, 6-2 💪#ShenzhenOpen pic.twitter.com/aRU79TPb7t— WTA (@WTA) January 5, 2020
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Источник — Sport.ua
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