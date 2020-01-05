Катерина Бондаренко одержала первую победу после возвращения

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№1168 WTA) успешно начала выступления на турнире международной серии в Шэньчжэне.

В первом круге украинка в двух сетах обыграла Мисаки Дои из Японии (№82 WTA).

Шэньчжэнь. Первый круг

Катерина Бондаренко (Украина) – Мисаки Дои (Япония) – 6:4, 6:1

Отметим, что это первая победа Бондаренко на турнирах WTA после рождения второго ребенка.