Катерина Бондаренко одержала первую победу после возвращения

Украинская теннисистка успешно стартовала в Шэньчжэне

  • 05.01.2020 10:06
  • 1160 просмотров
  • 1 комментарий
Катерина Бондаренко одержала первую победу после возвращения
© WTA. Катерина Бондаренко
Украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№1168 WTA) успешно начала выступления на турнире международной серии в Шэньчжэне.
 
В первом круге украинка в двух сетах обыграла Мисаки Дои из Японии (№82 WTA). 
 
Шэньчжэнь. Первый круг
Катерина Бондаренко (Украина) – Мисаки Дои (Япония) – 6:4, 6:1
 
Отметим, что это первая победа Бондаренко на турнирах WTA после рождения второго ребенка.
 
В следующем раунде Катерина сразится против Чжан Шуай.
 
Ранее свой первый матч в сезоне проиграла Леся Цуренко.
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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    axylinam
    axylinam, 05.01.2020 10:08
    +5
    Отличная победа-очень хорошее возвращение
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 05.01.2020 10:08
    +5
    Отличная победа-очень хорошее возвращение
    Ссылка
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