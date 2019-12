Зинченко вернулся в основу Манчестер Сити на матч АПЛ

Сегодня в 20:00 «Манчестер Сити» проведет последний матч в году. Команда примет на своем поле «Шеффилд Юнайтед», а украинец Александр Зинченко получил место в основном составе.

В последнее время слева в обороне выходил Бенжамен Менди, но теперь шанс получил и Зинченко.

📋 For the final time of the decade...your City line-up!



XI | Bravo, Walker, Garcia, Fernandinho (C), Zinchenko, Rodrigo, Bernardo, De Bruyne, Sterling, Mahrez, Aguero.



SUBS | Carson, Gundogan, G Jesus, Mendy, Cancelo, Otamendi, Foden.



⚽️ @HaysWorldwide

🔵 #MCISHU #ManCity pic.twitter.com/9U6VAOPSM6