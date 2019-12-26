Газиантепспор хочет выкупить Кайоде

Сейчас форвард «Шахтера» Оларенваджу Кайоде выступает за «Газиантепспор» на правах аренды. Турецкий клуб доволен игрой Кайоде и хочет выкупить его у «Шахтера».

За первую половину нынешнего сезона Кайоде уже забил за «Газиантепспор» 7 голов, 2 из которых – в последнем туре.

Срок аренды Кайоде истекает в конце сезона. Контракт форварда с «Шахтером» действует до лета 2023 года.