Газиантепспор хочет выкупить Кайоде

Сейчас форвард «Шахтера» Оларенваджу Кайоде выступает за «Газиантепспор» на правах аренды. Турецкий клуб доволен игрой Кайоде и хочет выкупить его у «Шахтера».
За первую половину нынешнего сезона Кайоде уже забил за «Газиантепспор» 7 голов, 2 из которых – в последнем туре.
Срок аренды Кайоде истекает в конце сезона. Контракт форварда с «Шахтером» действует до лета 2023 года.
Источник — Fanatik
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.