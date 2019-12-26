Газиантепспор хочет выкупить Кайоде

Турецкий клуб доволен игрой форварда «Шахтера»

  • 26.12.2019 13:25
  • 1076 просмотров
  • 1 комментарий
Газиантепспор хочет выкупить Кайоде
© gazisehirgaziantepfk.org

Сейчас форвард «Шахтера» Оларенваджу Кайоде выступает за «Газиантепспор» на правах аренды. Турецкий клуб доволен игрой Кайоде и хочет выкупить его у «Шахтера».

За первую половину нынешнего сезона Кайоде уже забил за «Газиантепспор» 7 голов, 2 из которых – в последнем туре.

Срок аренды Кайоде истекает в конце сезона. Контракт форварда с «Шахтером» действует до лета 2023 года.

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Источник — Fanatik

(4 голоса)

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Комментарии
    dnk-msk
      dnk-msk, 26.12.2019 14:18
    0
    Не продадут его дешево, а этот клуб явно будет не готов заплатить даже среднюю цену
    Ссылка
    dnk-msk
      dnk-msk, 26.12.2019 14:18
    0
    Не продадут его дешево, а этот клуб явно будет не готов заплатить даже среднюю цену
    Ссылка
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