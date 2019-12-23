ВИДЕО. Ягер бомбу залпом. Вратарь сборной Англии отличился на ЧМ по дартсу

Джордан Пикфорд умеет не только стоять на воротах

  • 23.12.2019 12:46
  • 476 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Ягер бомбу залпом. Вратарь сборной Англии отличился на ЧМ по дартсу
© ФК Эвертон. Джордан Пикфорд
Вратарь «Эвертона» и сборной Англии Джордан Пикфорд был замечен за распитием спиртных напитков во время чемпионат мира по дартсу, который проходит в Лондоне.
 
25-летний голкипер залпом выпил коктейль под названием «Ягер бомба» (смесь ликера «Егермейстера» и энергетического напитка «Ред Булла»).
 
Такой коктель пьется традиционно после того, как один из участников за попытку выбивает 180 очков (максимальное количество).
В текущем сзеоне Пикфорд сыграл в составе «Эвертона» 22 матча, в шести из них не пропустил.
 

 

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    sanitarium
    online
      sanitarium, 23.12.2019 13:13
    0
    Ох и новость...
    Ссылка
    sanitarium
    online
      sanitarium, 23.12.2019 13:13
    0
    Ох и новость...
    Ссылка
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