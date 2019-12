ВИДЕО. Ягер бомбу залпом. Вратарь сборной Англии отличился на ЧМ по дартсу

Вратарь «Эвертона» и сборной Англии Джордан Пикфорд был замечен за распитием спиртных напитков во время чемпионат мира по дартсу, который проходит в Лондоне.

25-летний голкипер залпом выпил коктейль под названием «Ягер бомба» (смесь ликера «Егермейстера» и энергетического напитка «Ред Булла»).

Такой коктель пьется традиционно после того, как один из участников за попытку выбивает 180 очков (максимальное количество).

В текущем сзеоне Пикфорд сыграл в составе «Эвертона» 22 матча, в шести из них не пропустил.

Pickford and Keane enjoying themselves at the darts. A jäger after every 180