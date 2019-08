Шошина выиграла парный турнир в Польше

20:31 — Vladdal

Тут всё просто: создай свой сайт и давай материал хоть на эсперанто. Ну нет ни у кого права указ...

20:27 — cucumber

We love the City! We do!

20:26 — cucumber

То что он делает называется хейтинг, флейминг и оффтоп, за такое банят обычно. я зашел поделиться...