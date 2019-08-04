Шошина выиграла парный турнир в Польше

Украинская теннисистка Анастасия Шошина выиграла парный титул на турнире ITF в Польше.
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В финале украинка в дуэте с полькой Анной Хертель победила лидеров посева норвежку Ульрикке Эйкери и Изабеллу Шиникову из Болгарии.
Гродзиск-Мазовецкий. Финал парного разряда
Анастасия Шошина / Анна Хертель – Ульрикке Эйкери / Изабелла Шиникова – 6:7(6), 6:2, 10:4
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Отметим, что Шошина выиграла уже 15-й титул ITF в карьере (5 одиночных и 10 парных). Также это первый выигранный турнир с призовым фондом $25,000.
Источник — Sport.ua
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