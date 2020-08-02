Шошина выиграла третий парный титул в польском теннисном туре

Украинка триумфовала в Лодзе

  • 02.08.2020 13:17
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Шошина выиграла третий парный титул в польском теннисном туре
© ФТУ. Анастасия Шошина

Украинская теннисистка Анастасия Шошина стала чемпионкой парного турнира в Лодзе.
 
Украинская теннисистка и полька Паула Каня-Ходунь, посеянные под первым номером, в финале соревнований обыграли вторых сеяных Катаржину Питер и Йоанну Завадску: 6:2, 6:4. В одиночном разряде турнира Шошина не принимала участие.
 
Это уже третий парный титул для харьковчанки на польских кортах: в июне вместе с Магдаленой Френх она победила в Гданьске, а в июле вместе с Каней-Ходунь стала чемпионкой на польском первенстве в Бытоме.

Ране Шошина стала чемпионкой одиночного разряда на соревнований в Козерках.

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Источник — Большой теннис Украины

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