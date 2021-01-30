Завацкая не сумела выиграть финал турнира ITF во Франции

Украинская теннисистка Катарина Завацкая и полька Паула Каня не смогли выиграть парный финал на хардовом 60-тысячнике ITF во Франции.

В матче за титул украинско-польский дуэт уступил китайскому тандему Лу Цзяцзин / Ю Сяоди.

Андрезье-Бутеон. Финал парного разряда

Катарина Завацкая / Паула Каня - Лу Цзяцзин / Ю Сяоди – 3:6, 4:6

Отметим, что для Завацкой это был первый парный финал на профессиональном уровне. В одиночном разряде она остановилась в четвертьфинале.