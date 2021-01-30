Завацкая не сумела выиграть финал турнира ITF во Франции

Украинская теннисистка Катарина Завацкая и полька Паула Каня не смогли выиграть парный финал на хардовом 60-тысячнике ITF во Франции.
В матче за титул украинско-польский дуэт уступил китайскому тандему Лу Цзяцзин / Ю Сяоди.
Андрезье-Бутеон. Финал парного разряда
Катарина Завацкая / Паула Каня - Лу Цзяцзин / Ю Сяоди – 3:6, 4:6
Отметим, что для Завацкой это был первый парный финал на профессиональном уровне. В одиночном разряде она остановилась в четвертьфинале.
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Источник — Sport.ua
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