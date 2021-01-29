Завацкая завершила борьбу в одиночном разряде турнира ITF во Франции

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№119 WTA) завершила борьбу в одиночном разряде на хардовом 60-тысячнике ITF во Франции.
В 1/4 финала 20-летняя украинка, которая получила четвертый номер посева, в двух сетах проиграла 23-летней француженке Армони Тан (№235 WTA).
Андрезье-Бутеон. 1/4 финала
Катарина Завацкая (Украина) – Армони Тан (Франция) – 0:6, 1:6
Отметим, что Завацкая на этом турнире в паре с полькой Паулой Каней дошла до финала парного разряда, соперницы пока неизвестны.
Источник — Sport.ua
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