Андрезье-Бутеон. Завацкая вышла в парный финал

Украинская теннисистка Катарина Завацкая и полька Паула Каня вышли в парный финал на хардовом 60-тысячнике ITF во Франции.
В полуфинальном матче украинско-польский дуэт обыграл в двух сетах турчанку Чаглу Бююкакчай и Лару Сальден из Бельгии.
Андрезье-Бутеон. Полуфинал парного разряда
Катарина Завацкая / Паула Каня – Чагла Бююкакчай и Лара Сальден – 7:6(6), 6:4
Напомним, ранее Завацкая вышла в четвертьфинал одиночного разряда турнира.
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Источник — Sport.ua
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