Завацкая вышла в четвертьфинал турнира ITF во Франции

Украинка преодолела второй круг

  • 28.01.2021 17:11
  • 512 просмотров
  • 1 комментарий
Завацкая вышла в четвертьфинал турнира ITF во Франции
© Jimmie48 Photography. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№119 WTA) продолжает борьбу на хардовом 60-тысячнике ITF во Франции.

Во втором круге 20-летняя украинка, которая получила четвертый номер посева, в трех сетах одержала победу над 15-летней представительницы Андорры Виктория Хименес Касинцевой. 

Андрезье-Бутеон. Второй круг
Виктория Хименес Касинцева (Андорра) – Катарина Завацкая (Украина) – 1:6, 6:3, 2:6

В четвертом круге Завацкая сіграет с 23-летней француженкой Хармони Тан (№235 WTA).

Отметим, что Завацкая также вышла в парный четвертьфинал турнира.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    PaulK77
      PaulK77, 28.01.2021 18:22
    0
    С трудом прошла 15-летнюю, мда. С другой стороны эта андорка - вундеркинд. В прошлом году в 14 лет выиграла юношеский аустрелиан опен (обычно победительницам 16-17).
    Ссылка
    PaulK77
      PaulK77, 28.01.2021 18:22
    0
    С трудом прошла 15-летнюю, мда. С другой стороны эта андорка - вундеркинд. В прошлом году в 14 лет выиграла юношеский аустрелиан опен (обычно победительницам 16-17).
    Ссылка
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