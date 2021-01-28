Завацкая вышла в четвертьфинал турнира ITF во Франции

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№119 WTA) продолжает борьбу на хардовом 60-тысячнике ITF во Франции.
Во втором круге 20-летняя украинка, которая получила четвертый номер посева, в трех сетах одержала победу над 15-летней представительницы Андорры Виктория Хименес Касинцевой.
Андрезье-Бутеон. Второй круг
Виктория Хименес Касинцева (Андорра) – Катарина Завацкая (Украина) – 1:6, 6:3, 2:6
В четвертом круге Завацкая сіграет с 23-летней француженкой Хармони Тан (№235 WTA).
Отметим, что Завацкая также вышла в парный четвертьфинал турнира.
Источник — Sport.ua
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