Завацкая получила четвертый номер посева турнира ITF во Франции

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№119 WTA) стартует на турнире ITF W60 во Франции.
20-летняя украинка получила четвертый номер посева на хардовом турнире в провинции Андрезье-Бутеон. В первом круге Завацкая сыграет с итальянкой Джулией Гатто-Монтиконе (№167 WTA).
Отметим, что Завацкая и Гатто-Монтиконе играли трижды. Счет 2:1 в пользу итальянки.
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Источник — Sport.ua
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