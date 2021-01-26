Завацкая получила четвертый номер посева турнира ITF во Франции

Украинка выступит на 60-тысячнике в Андрезье-Бутеон

  • 26.01.2021 04:46
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Завацкая получила четвертый номер посева турнира ITF во Франции
© WTA. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№119 WTA) стартует на турнире ITF W60 во Франции.

20-летняя украинка получила четвертый номер посева на хардовом турнире в провинции Андрезье-Бутеон. В первом круге Завацкая сыграет с итальянкой Джулией Гатто-Монтиконе (№167 WTA).

Отметим, что Завацкая и Гатто-Монтиконе играли трижды. Счет 2:1 в пользу итальянки.

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Источник — Sport.ua

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